Anita Brizuela pone su sello tanguero

Anita Brizuela vuelve para endulzar los oídos. El público exigió y ella tuvo que aceptar... la cantante salteña se presentará mañana, desde las 23, en el local de Mitre 368.

“La música es mi manera de decir la vida, lo que siento, lo que deseo, y en el tango encontré mi aliado” se anima a decir Brizuela, quien creció entre músicos y artistas, respetando el arte en general.

Su estilo no tiene parecidos, marca presencia cuando se instala sobre las tablas. “No tengo una artista en particular a la que siga, por lo cual no creo que me parezca a alguien, por lo menos no intencionalmente. Solo intento decir el tango a mi manera, tratar de poner mi sello. No soy arrabalera ni me caracterizo por una voz ronca o grave, como suelen creer que es la voz del tango, más bien todo lo contrario”, enfatizó la salteña.

“Ahora estoy grabando, junto a grandes amigos que me acompañaron en este camino tan hermoso. Muchos participan de este proyecto ecléctico, con la principal intención de compartir. Quiero agradecerles a cada uno de ellos, lo aprendido, y lo vivido. La música solo me dejó satisfacciones y grandes aprendizajes”, aclaró la tanguera, que esta noche se reunirá con su gente.