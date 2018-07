“Movimiento único” para recordar a Roberto Bolaño

“En octubre de 1999, tres meses después de que Los detectives salvajes ganara el Premio

Rómulo Gallegos, le envié un mail a Roberto Bolaño y mi vida se puso en movimiento”. Así inicia su novela Santiago Novoa, un joven periodista del conurbano bonaerense que, después de contactar con el escritor, emprenderá un itinerario desde su “barrio común de casas bajas y lluvia” hasta Barcelona. El recorrido, no será sencillo. Se encontrará con la biografía de una escritora que fue amante de uno de los miembros de la junta militar, el temible Almirante, cuyo teléfono deberá conseguir. Luego, con su historia familiar y, más tarde, en Europa, con la soledad y el desarraigo. Pero entonces, Santiago Novoa forjará una amistad con Roberto Bolaño, quien lo guiará en las sendas de la literatura. Así nace Movimiento único, donde Diego Gándara traza escenas con extremada delicadeza y muestra, además, al Bolaño más íntimo e inexplorado.

El domingo 15 de julio se cumplen quince años de la partida física del hacedor de “Los detectives Salvajes” y “Los perros románticos” entre muchos otros títulos-. Por eso, El Tribuno dialogó con Gándara sobre su libro más reciente que lo tiene como personaje.

“Mi novela no es una novela sobre Bolaño sino ‘con’ Bolaño. Bolaño es una parte importante, pero no la parte esencial, al menos según lo veo yo. Si Bolaño tiene algún tipo de peso, es por otras razones: sobre todo porque sirve de guía al narrador, que se llama Santiago Novoa y que, por supuesto, no soy yo, aunque reconozco que algunas de sus características puedo tomarlas como propias. En ese sentido, si me piden que defina a Bolaño, la mejor definición que puedo dar, creo, es la propia novela: ahí aparece el Bolaño que conocí, la persona de carne y hueso que conocí, pero siempre en función de la relación amistosa que tuve con él. Todo lo que está fuera de esa relación (es decir, su vida privada) no es de mi incumbencia”, asegura.

Por otra parte, sobre la influencia del fallecido autor, en la literatura, explica: “He leído, eso sí, a Bolaño. Y he disfrutado, también, de su amistad y de su generosidad. Pero de ahí a ponerme a pensar en su importancia dentro de la literatura latinoamericana hay un abismo, más allá de que supongo, sólo supongo, que sí, que es un autor importante: una estrella distante que sirve de guía a la literatura del porvenir”.

Además, sobre la relevancia de Bolaño para las generaciones actuales de escritores locales y latinoamericanos, reflexiona: “habría que preguntárselo a esos escritores que se sienten influidos por la obra de Bolaño. Mi conocimiento de la literatura argentina de los últimos años, lamentablemente, se limita a los libros de escritores argentinos que se publican en España. Y en ninguno de ellos noto algún tipo de influencia ‘bolañesca’. Me parece que provienen de otras poéticas. De todos modos, estoy seguro de que la literatura argentina sí influyó en la obra de Bolaño, especialmente autores como Osvaldo Lamborghini, Borges, Puig, Wilcock y, por supuesto, Antonio Di Benedetto”, opina y agrega: “como escribió Bolaño en ‘Sevilla me mata’, los escritores latinoamericanos de ahora salen de la clase media baja o de las filas del proletariado (a diferencia de antaño, que provenían de la clase alta o de la aristocracia), esos escritores (“que ya no desean más balazos sino respetabilidad”) leerán a Bolaño como alguien cercano, como alguien que escribe desde una realidad (mejor dicho: desde una experiencia) que conoce muy bien”, concluye.

Diego Gándara nació en Buenos Aires en 1971. Es periodista. Publicó entrevistas, reseñas y reportajes en diferentes medios de Sudamérica.