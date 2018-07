Gustavo Sáenz: "En 50 años nadie hizo lo que debía hacer por las inundaciones"

Esta mañana el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, presentó junto al secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Wanny Caramella, el segundo informe del Plan Maestro de Desagües Pluviales de la ciudad de Salta y área metropolitana que permite tener un diagnóstico preciso sobre el comportamiento de las cuencas y desagües pluviales. En base a este estudio se podrá proyectar y priorizar las obras hídricas y de infraestructura que ayudarán a mitigar las inundaciones de la ciudad.

Este plan se logró con la colaboración de Nación, a través del Ministerio del Interior y de su Dirección Nacional de Preinversión, que es solventado totalmente con fondos nacionales, sin que la Municipalidad realice ninguna erogación y está a cargo de dos empresas consultoras de primer nivel nacional: Solid SRL (Salta) y Serman y Asoc. SA.

Caramella explicó: “Es un placer presentar este estudio que es la primera vez que se realiza en Salta. El crecimiento demográfico en la ciudad superó a la media del país en los últimos años y este crecimiento implica la impermeabilización del suelo, generando menor escurrimiento de las aguas de lluvia. Este diagnóstico permite conocer el problema de base, los puntos vulnerables y luego poder proyectar las soluciones. Implica una proyección de 10 a 20 años, lo cual trasciende a esta gestión. Debemos aclarar que fue realizado por un equipo de probada calidad técnica”.

Por su parte, el intendente aseguró: “Cuando asumimos esta gestión hace dos años y medio atrás, tomamos como política de Estado ocuparnos del problema de las inundaciones. En 50 años nadie hizo lo que debía hacer en relación a este tema. Gracias a la buena voluntad del presidente y los funcionarios del Ministerio del Interior, comenzamos a trabajar en esta dirección. Nos dimos cuenta que había que hacer un gran trabajo que no estaba hecho. Un proyecto ejecutivo de esta envergadura debe tener los detalles técnicos suficientes para poder hacer las cosas como corresponde”.

Y continuó: “Eso es importante no sólo para planificar las obras sino también para conseguir financiamiento. Pero no nos quedamos con eso y comenzamos a realizar trabajos que ayuden a mitigar en corto plazo los efectos de las inundaciones. Por eso comenzamos trabajos en el canal Tinkunaku, limpiando todos los canales de la ciudad, hicimos la cisterna en la plaza Gurruchaga, comenzamos con la obra del canal Tineo y en pocos días comenzaremos con el del canal España, también próximamente iniciaremos la construcción de las 4 represas en los campos militares. Todo esto sirve para mitigar las lluvias porque no manejamos los factores climáticos”.

Fuente: Municipalidad de Salta