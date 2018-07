Desocupados reclaman fuentes de trabajo frente a la Municipalidad 

Un grupo de aproximadamente 20 personas, pertenecientes a la Comisión de Desocupados, se reunieron en la noche del martes con parte del cuerpo de concejales del municipio de Campo Santo, a fin de plantearles la necesidad de realizar acciones tendientes a conseguir la apertura de fuentes laborales, que les permita la inserción como trabajadores como la única salida a la crisis por la cual están atravesando.

El primer planteamiento que les realizaron a los ediles fue que se haga cumplir la ordenanza aprobada en marzo, que obliga a las empresas instaladas en el municipio a la incorporación de un 80% de trabajadores locales.

“Citamos a todos los concejales para plantearles nuestro problema, no están todos pero no va a ser la única reunión. En primer lugar queremos que hagan respetar la ordenanza que logramos que se apruebe a principios de año y tiene un alcance a empresas y contratistas del medio para obligarlos a contratar a vecinos”, dijo Carlos Santillán como presidente.

Sobre las empresas a las que podrían incorporarse o hacer pesar la ordenanza, Santillán expresó: “No hay empresas actualmente en Campo Santo y obras muy pocas, pero está el ingenio San Isidro, lo que también estamos pidiendo es que nosotros tengamos la oportunidad de ingresar al ingenio, la mayoría de los que estamos aquí lo intentamos y no pudimos, queremos que el intendente, los legisladores y concejales se comprometan a darnos la oportunidad de ingresar, los que fueron despedidos con el Grupo Gloria tuvieron su indemnización, tuvieron su tiempo laboral, algunos lo aprovecharon otros no, pero ya tuvieron su oportunidad, que dejen el puesto para otros, todos somos camposanteños y tenemos necesidades, nosotros más que ellos porque hace tiempo que no contamos con ingreso mensual”.

Como respuesta al pedido solo tuvieron el compromiso de los ediles de realizar la presentación en la empresa cuando se inicie la zafra, para comprometerlos de tomar el 80% de mano de obra local. “De mi parte no puedo prometerles que voy a hacerlos ingresar al ingenio, eso depende de la empresa, tal vez del gremio, pero voy a realizar las gestiones para que llegue a recursos humanos el padrón con los nombres de los trabajadores disponibles que ustedes tienen”, manifestó la concejal Patricia Alancay.

Aún se desconoce la cantidad de operarios que los nuevos propietarios del ingenio van a necesitar, pero existe una conciencia de que el número podría ser menor de los más de 700 despedidos que esperan ser reincorporados.

“Todavía hay muchas cosas que desconocemos, primero debemos esperar a que todo concluya en cuanto a la venta; estimo que los primeros convocados serán aquellos operarios con experiencia en tareas puntuales, luego el resto irá ingresando en base a la necesidad, podemos gestionar reuniones para ver si somos recibidos, todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer, pero sin garantizar ni prometer nada que no estemos seguros podamos cumplir”, manifestó el concejal Leonel Medrano junto al concejal Rubén López.

Desde la Comisión de Desocupados anticiparon medidas de protestas si no son tenidos en cuenta a la hora de incorporar trabajadores.

San Isidro “confidencial”

La ansiedad por saber cuáles son las verdaderas intenciones de los empresarios tucumanos sobre el ingenio San Isidro, está instalada en todos los sectores, lo que incluye también a los miembros del gremio Soeasi.

“Si estos empresarios vienen realmente a trabajar y producir azúcar, podrían triplicar la cantidad de tierras cultivadas, ahora solo se cultivan 3.500 hectáreas pero ellos son dueños de una cantidad mucho mayor, ahora no son productivas por falta de riego, pero si invierten en este sentido habría más campos cultivados y se necesitarían más personas para trabajarlas”, expresaron.

En declaraciones ayer, el gobernador Juan Manuel Urtubey dijo que aún no está cerrada la operación con la firma tucumana y que “existe una cláusula de confidencialidad” sobre la venta de la industria, la que debe respetarse.