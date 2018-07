Noche solidaria de boxeo en San Martín

Las escuelas municipales de box realizarán en la jornada de hoy el festival de “Guantes de Selección de Oro”, en el club San Martín (Siria 49), a las 22.30, con la particularidad de que será el duelo entre los seleccionados de Salta capital y de Orán. La pelea de fondo, amateur en categoría 69 kilos, será entre el capitalino Facundo “Bazooka” Corregidor, unas de las figuras amateur, ante José “Avatar” Lucena, de Orán. La entrada será un alimento no perecedero que será destinado a una entidad benéfica.

Los otros combates: Sergio “Motorcito” Garvizu vs. Mario Rueda (52 kg); Dante Ajaya (Salta) vs. Samuel Velarde (60 kg); Alejo Silva vs. David Segundo (64 kg); Daniel Artaza vs. Franco Barrios (64 kg); Facundo Gutiérrez vs. Martín Astorga (52 kg); Victoria Ramírez vs. Magali Montero (52 kg); Mara “Zurda de Oro” Fabián vs. Florencia “La Gata” García (50 kg); Matías Macias vs. Gabriel Romero (64 kg); Rey Cary vs. Fabián Astorga (60 kg) y Javier “El Profeta” Clemente vs. Pablo “Martillo” Mangia (69 kg).