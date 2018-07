Pitana, a la final

La final del Mundial de Rusia 2018 entre Croacia y Francia tendrá a cuatro representantes argentinos en un papel no protagónico, pero si fundamental. Ellos son el árbitro Néstor Pitana, sus asistentes, Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana, y en la asistencia principal del VAR estará Mauro Vigliano.

El misionero expresó en las redes sociales lo feliz que se siente por haber sido elegido para dirigir la final. “He sido honrado con la tarea de dirigir la final. Le deseo la mejor de las suertes a los dos equipos, espero estar a la altura”.

Néstor Pitana es sin dudas el argentino de mejor actuación en el Mundial de Rusia 2018.

Los motivos por los que fue premiado con esta distinción son: la autoridad para dirigir y el liderazgo que muestra adentro y afuera de la cancha.

También es el que mejor ha entendido el mensaje de la Comisión de Arbitraje, la conjunción entre el trabajo dentro del campo y la asistencia desde afuera (VAR).

Esta competencia se destacó por su juego vertical, lo que obligó a un desgaste físico constante. Pitana se mostró siempre a la altura.

Viendo los números promedio de Néstor Pitana, se observa que es un árbitro propenso al diálogo antes que amonestar. De hecho, ha enseñado 1636 amarillas en 342 partidos en todas las competiciones, lo que da a poco más de 4 amonestados por partido, un número bastante bajo para el promedio.

Lo que le facilitó la tarea al argentino, como a la mayoría de los árbitros en el Mundial, fue el VAR. No solo porque posibilita ser más justo con los fallos, sino que su sola presencia genera un efecto disuasorio en los futbolistas que procuran no ir más allá del reglamento.

Por eso fue un Mundial sin lesionados graves y por eso quedó tan evidente Neymar con sus simulaciones.

Otro punto a destacar para el buen nivel mostrado por Pitana en esta Copa del Mundo es el acompañamiento de sus colaboradores. Pitana no se explica sin su equipo arbitral integrado por Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti. Los dos integrantes de esa terna le dan tranquilidad y seguridad para llevar adelante su tarea.

El árbitro venía con una continuidad interesante a medida que pasaban las rondas del Mundial y ser elegido para Francia - Croacia es tomado como algo natural.

De esta forma, Pitana elevará la vara mundialista, tras haber sido el primer árbitro del SADRA (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina) en llegar a un torneo de este calibre.

Asimismo, fue el primero de Argentina que dirigió en mundiales consecutivos y ahora ampliará su récord -y el de árbitros argentinos en general- a 9 cuando dirija la final.

En este Mundial, al igual que Elizondo en 2006, Pitana estuvo en el partido inaugural, Rusia - Arabia Saudita, además de Suecia - México, Croacia - Dinamarca y Uruguay - Francia.

Para los finalistas será la segunda vez que lo dirija en este Mundial, algo que no es común por cuidar a los protagonistas, aunque no tuvo ningún error en esos partidos.

Su designación para abrir y cerrar el Mundial está en sintonía con el tipo de arbitraje que la FIFA pretende. Pitana fue el primero en largar y el único en llegar a la meta.

Ganará más de 2 millones de pesos

Néstor Pitana tendrá el honor de dirigir la final del Mundial de Rusia 2018 que enfrentará a las selecciones de Croacia y Francia el próximo domingo.

Además, el juez misionero se alzará con 2.240.000 pesos por su labor en el Mundial.

Los asistentes de Pitana, también argentinos, Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana, también embolsarán una buena cantidad de pesos: 905.240.

Si bien este es un buen dinero para un ciudadano de a pie, parece una miseria de acuerdo a las ganancias de la FIFA y las de los propios jugadores, la gran mayoría millonarios.

En Rusia la FIFA tiene previsto embolsarse un monto récord de 6.400 millones de dólares y fácilmente podría pagarle mucho más a los 36 árbitros y a los 63 asistentes que prestan sus servicios en esta Copa del Mundo, por los que pagará en total apenas 4.5 millones de la moneda estadounidense.

Pitana, con pasado de actor y futbolista

Néstor Pitana, de 43 años, tiene un curioso pasado antes de dedicarse al arbitraje: fue jugador de fútbol, incursionó en el básquet y hasta participó en la película “La furia”, con Diego Torres, en 1997.

Como juez, tuvo su punto más alto tras dirigir cuatro partidos en el Mundial de Brasil; sin embargo, la vida le dio otra oportunidad y le permitió tener revancha en Rusia, donde dirigirá 5 partidos para convertirse en un hombre récord.

Sus inicios en el fútbol fueron como jugador amateur en el Club 20 de Junio de su ciudad natal, Corpus, luego pasó por el Club Tigre, de Santo Pipó, y Guaraní Antonio Franco, de Posadas.

En el 2001 y hasta el 2004, emigró a Corrientes para estudiar el Profesorado de Educación Física, lapso en el cual integró el plantel de Textil Mandiyú y dio sus primeros pasos en la profesión que lo llevo a lo más alto a nivel mundial.