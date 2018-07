VIDEO: Le robaron 6000 mil dólares en una pizzería y nadie hizo nada para ayudarla

La siguió hasta la pizzería, le sacó la cartera, le pegó una patada y salió corriendo. Afuera lo esperaba un cómplice en una moto. Así, en cuestión de segundos, un ladrón le robó US$ 6.000 a una mujer en pleno Palermo. El hecho sucedió ayer en una pizzerí. Allí, una mujer, de 48 años, entró para almorzar luego de haber cambiado pesos por dólares en una financiera.

Al ladrón no le costó seguirla: la casa de cambios queda a cien metros de la pizzería. Ante la mirada incrédula de los clientes y de los trabajadores del lugar, el delincuente, con un arma visible en la mano, se fue corriendo con la cartera en su poder. “Fue un momento terrible”, dijo, e indicó que “alguien le pasó información sobre el contenido de mi bolso al ladrón”.

“Estaba tranquila, tomándome un café y, bueno, fui robada por este señor, fue de una forma imprevista. Estoy tratando de salir adelante”, dijo la mujer, que se identificó como Patricia.

“Eran los ahorros, lo que yo tenía para viajar, pienso que me siguieron. Me quedé sola, no me ayudó nadie”, señaló. Eso también se observa en el video de la cámara de seguridad. Una vez que sale de la confitería, recién ahí se ve salir corriendo a un mozo.