VIDEO: Salvaje asalto a una mujer, un delincuente le apoyó un cuchillo en la garganta

Un violento robo tuvo lugar en el barrio porteño de Flores, en la calle Membrillar al 500, a metros de la casa en donde se crió el Papa Francisco. Allí, un delincuente encapuchado intentó apuñalar en varias oportunidades a una mujer para robarle el celular. Incluso le puso el cuchillo en la garganta y amenazó con degollarla.

El robo quedó registrado en la cámara de seguridad de un domicilio particular. En las imágenes se puede ver cómo el ladrón tomó por sorpresa desde atrás a la víctima, le tapó la boca e intentó asestarle varios puntazos, los cuales la mujer logró evadir con su mano. Luego de los intentos frustrados, le robó el celular y huyó del lugar. La mujer sufrió heridas leves pese a la violencia del hecho que ocurrió a las 20.30 cuando iba a su casa luego de la jornada laboral.

“Estamos preocupados porque no es la primera vez que pasa esto. Hace 35 años que vivimos acá y nunca tuvimos una situación como esta”, dijo Norberto, uno de los vecinos. “La ola de inseguridad que sufrimos no tiene ningún tipo de contención por parte de las autoridades y lamentablemente no sabemos que hacer”, indicó, y dijo que el “barrio se convirtió en tierra de nadie”.