“Los meses de invierno son buenos para la zona, pero debemos ajustar algunas cuestiones”

Junio y julio son, junto al mes de febrero, los meses principales en cuanto a eventos como el aniversario de la ciudad o La Carrera del Sol de moto cross, que acaba de disputarse el fin de semana anterior en Tartagal.

En esta zona de la provincia, las bajas temperaturas han sido algo inusual no obstante lo cual son notoriamente superiores a las de otras regiones por lo que las actividades turísticas programas pueden realizarse con total normalidad.

A eso se sumaron las cuatro jornadas de la presente edición de la Expo Mosconi que convocó a miles de visitantes, a la feria y al festival folclórico que cerraba cada jornada.

Claudia Sánchez, directora de Turismo y Cultura de Tartagal, se refirió a los resultados obtenidos hasta el momento, lo que queda de actividad para los meses próximos y lo que se debe ajustar para que el visitante se sienta bien atendido.

¿Cuáles fueron los resultados del Suns Race más allá de hecho deportivo en sí?

Han sido excelentes, porque al participar alrededor de 250 competidores, significó que la plaza hotelera estuviera colmada. Cada endurista viene acompañado de tres o cuatro personas lo que redunda en beneficio de los sectores hotelero y gastronómico de Tartagal. Actualmente contamos con 700 plazas disponibles y pronto la familia Katz sumará nuevas plazas con el Apart Hotel, que están prontos a inaugurar, con lo que se van a disponer de alrededor de 25 departamentos más. Y hay que destacar que los hoteles que se abrieron en Tartagal son de primerísimo nivel, pero todavía tenemos que trabajar en otros aspectos.

¿Cómo cuáles por ejemplo?

Tenemos algunas deficiencias en el aspecto gastronómico, porque contamos con dos o tres restaurantes a la vuelta de la plaza, pero no son suficientes para contener la cantidad de gente que llega a eventos como los que tuvimos en junio y julio. Hubo enduristas que llegaban con sus familias a las 3 de la tarde y no encontraban dónde almorzar porque no querían comer un sándwich en una estación de servicios. Solo el hotel Pórtico Norte, ubicado en el acceso sur a Tartagal y a muchas cuadras del centro, tienen habilitado a esa hora un servicio de restaurante. Eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar para que quienes nos visitan se sientan bien atendidos. Otro inconveniente es que no todos los comercios del rubro gastronómico tienen posnet porque estamos acostumbrados a pagar en efectivo. Eso es algo que se debe incorporar y que todos los rubros tengan habilitados el cobro con tarjetas sea de débito o de crédito. Un aspecto positivo fue que nadie se quejó de los precios ni de la calidad de la comida.



Pero es difícil que un comerciante invierta en instalar un restaurante para eventos que son pocos a lo largo del año.

Eso lo entendemos y por ese motivo para el 13 de junio hicimos un patio de comidas y feria gastronómica que se instaló en la avenida 20 de Febrero con todas las garantías en cuanto a higiene y a salubridad de las comidas puestas a la venta. Para el Suns Race no pudimos hacerlo por la llovizna persistente porque eso hubiera subsanado totalmente ese inconveniente. Lo cierto es que la idea es trabajar para que el que venga a Tartagal se vaya conforme con la atención tanto del hotel como del servicio gastronómico. El evento deportivo está a cargo de gente con una larga experiencia por tanto la organización de la carrera cada año es mejor. La característica del Suns Race es que alrededor de la competencia hay una serie de eventos como la largada simbólica, la ceremonia de entrega de trofeos, la elección de la reina lo que le da esa característica tan propia.



¿Cómo continúa el calendario de actividades turísticas hasta fin de año?

La próxima semana se realiza el Festival del Tri Chaco y si bien no es un evento de Tartagal, mucha gente hace noche en nuestra ciudad antes de partir hacia el Chaco. En el mes de agosto todo el esfuerzo estará puesto en la celebración religiosa en honor a la Virgen de la Peña, un santuario que se hace cada vez más conocido, por tanto muchos devotos que vienen para la celebración también permanecen en Tartagal antes de partir al paraje Yariguarenda que es una belleza de la que nos sentimos orgullosos. Este año con las lluvias inusuales para la época está todo reverdecido así que, sumado a la fe religiosa, vale la pena visitar el santuario y el paraje.



¿Qué trabajos realizan en el paraje Yariguarenda?

Los franciscanos del santuario, con la colaboración de la Municipalidad de Tartagal, realizan una obra importante en el paraje Yariguarenda para que quienes quieran venir en jornadas de oración puedan permanecer en el lugar. El sueño de todos es contar con una casa de retiros espirituales con capacidad suficiente para albergar a las delegaciones que lleguen al santuario con ese fin espiritual. Para eso se necesita contar con una infraestructura importante que, confiamos los norteños, vamos a poder tener en algún tiempo. Pero a la vez se trabaja con programas como el de la fundación Banco Macro, que otorga créditos para quienes quieran concretar una idea de negocio. De hecho, 28 nuevos emprendedores del departamento San Martín, entre ellos los chicos de un programa rural comunitario del paraje Virgen de la Peña, van a recibir un crédito para volcarlo a sus iniciativas con vistas al desarrollo del turismo alternativo. Otro lo recibirá una familia que tiene una molienda de caña de azúcar. Es un emprendimiento muy valioso porque utilizan trapiches y toda la estructura que se veía hace 100 años atrás para realizar esta actividad. Es muy valioso desde el punto de vista del turismo alternativo y la preservación de la pauta cultural de familias que se dedicaban a fabricar la miel de caña y otros productos derivados. Visitar ese lugar tan pintoresco es como volver en el tiempo.

Otra gente que van a recibir ese incentivo económico es de la feria campesina. En síntesis, todo servirá para fortalecer las ideas que surjan en las diferentes localidades de San Martín.