"La madre de Luis Miguel está muerta"

La exitosa serie que repasa la vida de Luis Miguel hecha luz por primera vez sobre episodios de la vida del cantante que permanecían ocultos para el gran público y de los que el intérprete se negó a hablar. La ficción, que cuenta con el visto bueno del cantante, cuenta los maltratos que recibió por parte de su padre y abre nuevamente el enigma sin resolver: ¿Qué pasó con su madre, Marcela Basteri?

El programa que conduce Ángel de Brito “Los ángeles de la mañana” habló con Javier León Herrera, autor de los libros biográficos del cantante, Luis Mi Rey y Luis Miguel: la historia, y quien asesoró a los guionistas de la serie.

Lejos de seguir alimentando el misterio, el periodista aseguró que, según sus investigaciones, el destino de Basteri es bien claro. “Algunos tuvimos acceso a la información verdadera que también conoce Luis Miguel y que justifica su carácter y su posición ante un tema tan conmovedor y tan trágico. El otro día tuve la ocasión de hablar con la familia argentina de él y me parece que es muy legítimo que cuando es sangre de tu sangre te quieras aferrar a un hilo de esperanza, pero yo les dije que, desafortunadamente, por la información que yo manejo, no creo que vaya a aparecer jamás”, reveló.

Luego, fue aún más claro: “Marcela Basteri está muerta. Absoluta y definitivamente. Y también sostengo que el “Negro” Arturo Durazo -entonces jefe de Policía en México DF- no tuvo nada que ver”.



“La muerte se produjo por causas no naturales, obviamente. Fue en Madrid”, aseguró.

Sin embargo, el escritor se negó a dar precisiones sobre lo que sucedió con los restos de la mujer. “Los detalles de la versión que tenemos me parecen excesivamente escabrosos. En eso he hecho un ejercicio de empatía absoluto, ya no con el cantante o con el mito, sino con el ser humano. Tengo una teoría al respecto, pero no la voy a contar. Nunca ha habido un cuerpo y, como se suele decir en la investigación criminal, si no hay cuerpo no hay caso”, indicó.

Brito fue quien concluyó: “Lo que no quiere especificar es que la mamá de Luis Miguel fue envenenada. Esa es la teoría más fuerte”.