"Hace 50 años seguimos con los mismos canales"

El Plan Maestro de Drenaje Pluvial que está llevando adelante la gestión de Gustavo Sáenz de Salta busca ser una guía para el municipio, que pueda contribuir de manera concreta en la disminución de la vulnerabilidad de la ciudad ante las inundaciones provocadas por los grandes temporales a los que estamos acostumbrados los salteños durante las temporadas estivales.

Ayer, el intendente capitalino, presentó el segundo informe del Plan Maestro de Desages Pluviales de la ciudad de Salta y área metropolitana que permitirá tener un diagnóstico preciso sobre el comportamiento de las cuencas y desages pluviales. Este estudio permitirá identificar y diseñar obras prioritarias de drenaje para la ciudad y así poder mitigar las inundaciones.

El plan maestro será realizado por dos empresas consultoras de primer nivel nacional: Solid SRL (Salta) y Serman y Asoc. y su duración será de ocho meses, por lo que tendría que terminar en agosto. La ciudad consiguió un financiamiento de 10 millones de pesos, que son aportados por fondos de la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Cuando asumimos esta gestión tomamos como compromiso el tema de las inundaciones; un compromiso de Estado que no lo hizo nadie en 50 años en esta ciudad y esta provincia. Cuando empezamos a analizar y estudiar cada uno de los proyectos, entendemos que detrás de cada detalle técnico hay gente que sufre y que la pasa mal cuando llegan las inundaciones", destacó Gustavo Sáenz, ante los medios locales.

El convenio de cooperación fue firmado por el intendente con la secretaria de Asuntos Municipales nacional, Aída Ayala, en abril de 2016, para avanzar en la reformulación y diseño de un plan maestro de drenaje pluvial para la ciudad de Salta.

Según el estudio parcial de las dos consultoras, los canales fueron construidos en la década del 60 y el 46% está en mal estado, el 34% tiene una situación regular y el 19% restante está en buen estado.

"Nos llevó darnos cuenta de que en 50 años, nadie había hecho un proyecto ejecutivo para decirle a aquellos que tienen que trabajar en este tema, por dónde tienen que ir, por dónde tienen que empezar y adónde termina; la verdad que hay que hacer un gran trabajo y no estaba hecho. Hace 50 años seguimos con los mismos canales, seguimos con los mismo desages y la ciudad creció de una manera exponencial en todo sentido y lamentablemente la situación cada vez es peor", destacó el intendente capitalino.

Mitigar las inundaciones

En la presentación, el intendente explicó que no pudieron llevar a cabo este gran plan maestro para los desages pluviales porque no les "daban los tiempos", porque la ciudad no tenía los proyectos necesarios para presentarlos y conseguir el financiamiento.

"Empezamos a ver las formas de mitigar un poco y cumplir con la palabra y el compromiso de mitigar las inundaciones y comenzamos a trabajar limpiando los distintos canales de la ciudad. Empezamos con el canal del Tineo y en pocos días vamos al canal España, a las represas del Ejército y a la cisterna de la plaza Gurruchaga. Todo esto tiene que ver con un compromiso muy grande que hemos asumido con la gestión", destacó Gustavo Sáenz.

Esa batería de obras que consiguió el intendente, suman un total de inversión que asciende a los 100 millones de pesos y que no son reintegrables.