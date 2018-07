En apoyo a Wanda Nara, Jimena Baron mostró su cuerpo sin retoques

La viralización de las fotos de las vacaciones de Wanda Nara junto a Mauro Icardi en las playas de Ibiza pusieron a la blonda en boca de todos. Las imágenes al natural generaron un revuelo en las redes sociales, en donde ella recibió varios comentarios desubicados por su silueta.

Distintas personalidades de la farándula se sumaron al tema, copando la parada contra quienes criticaron la figura de la esposa y representante del futbolista del Inter. Paula Chaves salió a defenderla públicamente. También lo hizo Oriana Sabatini. Por su parte, su hermana Zaira se expresó en TV. Y en las últimas horas fue Jimena Barón quien se sumó al repudio hacia los detractores.

‘Entendí que nosotros, los ’artistas’ poneleà tenemos muy naturalizado el juego de la imagen pero que tal vez la gente ahí afuera no termina de entender y me dio algo de pánico pensarlo‘, escribió la actriz. Y siguió: ‘Las marcas, revistas, productoras y demás nos quieren lindas, nos cuidan la luz, los planos, las fotos, nos retocan o nos dicen en qué horario luce mejor la piel para las fotos además de ponernos filtros y luego en edición, Photoshop‘.

‘A veces más a veces menos, pero es así -reflexionó-. En Instagram pasa algo parecido, yo no soy de retocar las fotos (me he sacado granos y ojeras, eso sí) pero no el cuerpo. Ahoraàsoy fantástica con la luz! debo admitirà algunas fotos son súper espontáneas y otras una búsqueda agotadora de la toma perfecta‘.

En ese sentido, Barón manifestó que ‘el juego de las fotos lindas está genial‘, pero remarcó que ‘por favor las chicas sepan no es la vida real‘. ‘Querer verse linda para una sentirse bien está genial, un MOLDE PERFECTO de linda NO está nada genial. Aquí yo recurrí a la famosísima y más CHOTA LUZ DICROICA para presentarles a mi celulitis en su máximo esplendor!‘.

‘Recuerden que seguiré jugando a subir las fotos más lindas, pero también recuerden que éste es mi qlo bajo la fucking DICROICA y lo amo también (de hecho fíjense que la pierna de la izquierda que está más a oscuras sale más perfectita)‘, reiteró la cantante para terminar el mensaje con una cuota de humor: ‘Pd: merece un posteo aparte el caos de mi ropero, pero eso ya es para ir a terapia‘.