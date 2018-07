Lizy Tagliani le respondiño a Flor de la V

La enemistad manifiesta entre Florencia de la V y Lizy Tagliani ya sumó varios capítulos. Luego de que Florencia de la V, capocómica y actual panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30) le pidiera a Tagliani que no haga bromas con su condición de trans, ya que a su entender ‘no contribuye‘, su colega recogió el guante y le apuntó de lleno.‘Cada uno construye lo que quiere, pero no significa que para ello deba destruir la casa de al lado. En lugar de matarme a mí debería educar a quienes aún no entiendan que yo soy yo y otra persona es otra y ambas merecemos respeto‘, comenzó Tagliani con su descargo contra Flor de la V, respuestas que se volvieron virales tras el apoyo de varias celebridades por Twitter.

‘Cada uno construye lo que quiere, pero no significa que para ello deba destruir la casa de al lado. En lugar de matarme a mí debería educar a quienes aún no entiendan que yo soy yo y otra persona es otra y ambas merecemos respeto‘, comenzó Tagliani con su descargo contra Flor de la V, respuestas que se volvieron virales tras el apoyo de varias celebridades por Twitter.Al parecer, la frase que más le gustó a sus seguidores y colegas fue la que publicó horas después a través de la red social del pajarito. ‘Parece que ser fea trava, tener pie grande, tener bozo y disfrutar de mi historia está penado. Alguien cree que si me desaparecen de la tierra será un paraíso de paz amor e inclusión. No vendo ni alquilo lo que construí. Construya en su terreno, respete la medianera‘, cerró Lizy al respecto.Y fue justamente esa frase la que se terminó volviendo viral hasta el punto de que muchos usuarios comenzaron a usarla como hashtag (#RespeteLaMedianera). A su vez, el apoyo a Tagliani también fue de parte de varios famosos, entre ellos Jorge Rial, Connie Ansaldi y Jimena Barón.