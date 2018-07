"Estamos preparados para hacer todo bien en la final"

Néstor Pitana reconoció ayer estar “muy preparados y muy ready” junto a los asistentes Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti para conducir la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, mañana en Moscú.

“Es un partido único y especial, uno lo sabe y lo siente. Para prepararse no hay una receta. Estamos muy preparados, muy ready, con mucha ganas de hacer todo bien en la final”, dijo el argentino en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

“La responsabilidad es de dejar todo, de hacer bien las cosas, conducir el partido a través de mis decisiones, las decisiones de mis colegas. Esa es la clave. Sentir que hay un equipo de referís que deja todo para hacer lo mejor posible”, agregó.

Pitana, que mañana aumentará su récord personal de partidos mundialistas para un árbitro argentino a 9, sostuvo que, al momento de la designación, se le vinieron a la cabeza “recuerdos, figuras, momentos, la familia, amigos, los colegas que ayudaron”.

“Pocas veces me pasó algo así en la vida. Quizás comparable con el momento en que me avisaron que iba a ser padre. Para cualquier niño que ama el fútbol, el sueño es estar en la final de un Mundial. Este equipo ha trabajado mucho para llegar hasta acá. Y ahora queremos culminarlo de la mejor manera”, completó.

“Estaremos muy concentrados como siempre, eso nos ha traído hasta acá”, sostuvo.

Por su parte, Juan Pablo Belatti remarcó que “la clave ha sido trabajo y más trabajo”, porque se invirtió “mucho tiempo” en esta pasión que es el arbitraje.

Y el recordman, Hernán Maidana, quien está viviendo el hito de su tercer Mundial consecutivo, también dejó sus sensaciones.

“Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Así como ellos (Croacia y Francia) tienen un desafío, nosotros también lo tenemos. Este equipo que hemos construido tiene una gran oportunidad. Y no alcanzará con hacerlo bien: tenemos que hacerlo excelente”, concluyó.