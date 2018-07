Innpacta: Un mercado para innovadores y creativos

Cerveza Salta reconoce el talento y la creatividad, por lo que una vez más abrió sus puertas al mercado innovador y emprendedor regional con su concurso de ideas Innpacta 2018.

Este año de la mano de Endeavor Argentina, y el acompañamiento de la Universidad Nacional y Católica de Salta convoca nuevamente a estudiantes, creativos, diseñadores y emprendedores a seguir creciendo.

A días del cierre de la convocatoria, Juan Pablo Barrale Gerente de Asuntos Corporativos de Cerveza Salta comentó: “Innpacta es un espacio de innovación abierta para buscar las mejores ideas relacionadas al mundo de las bebidas, y trabajamos, al mismo tiempo, en la formación de habilidades necesarias para emprender. Es la manera en que, desde Cerveza Salta, buscamos estimular la educación y la creación”.

Por su parte, Denise Toll, Directora de Endeavor NOA resaltó: “Lo más importante es la oportunidad que se está generando en la interacción de tres instituciones que trabajan para los emprendedores. Una empresa como es Cerveza Salta, que podría contratar personal especializado para generar productos innovadores, da oportunidad a la sociedad reconociendo los talentos locales para realizar este concurso en donde emprendedores puedan trabajar con una empresa corporativa, con una ONG líder como es Endeavor, en el desarrollo de un emprendimiento que genera una solución para la compañía”.

Esto termina con la barrera de que los emprendedores no quieren generar proyectos regionales porque dicen que no tienen un mercado o un cliente donde colocarlo. En este caso, Cerveza Salta sale a buscar talento local invirtiendo no solo en el programa sino en la capacitación y buscando alternativas de innovación afuera de su compañía para aggiornarla a una solución que ellos tienen de sus productos. Las Universidades acompañan este proyecto y Endeavor como organización líder en emprendedores también, guiando en la convocatoria y capacitaciones para este producto ocurra finalmente”.

Los interesados en participar pueden hacerlo hasta este 15 de Julio inclusive, ingresando a http://www.innpacta.com.ar en donde encontrarán todas las bases y condiciones para subir su idea.