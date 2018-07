River Plate quiere cambiar la sede y Central Norte se opone

Cuando falta cada vez menos para el partido entre Central Norte y River Plate por los 32vos. de final de la Copa Argentina, el millonario le solicitó cambiar la sede para el partido frente al cuervo.

En principio, el cuadro de Nuñez habría solicitado a la organización de la Copa Argentina cambiar la sede.

River pidió jugar en el estadio de Racing Club (Juan Domingo Perón) y no en Colón de Santa Fe.

Esto provocó un malestar en la dirigencia de Central Norte que elevó una nota oponiendose al cambio de sede y si la organización le da lugar al pedido de River, el cuervo analizaría no presentarse a jugar el encuentro.

“Nos molestó la forma y la manera, no pueden hacer eso a tan solo ocho días, hay muchos hinchas que tienen todo armado, seria un perjuicio para ellos que hacen el esfuerzo con tanto sacrificio”, sostuvo Héctor DeFrancesco, presidente de Central Norte.

Con respecto al pedido de River de cambiar el escenario, el titular azabache manifestó:

“No me dijeron nada, tenemos una postura firme, si hay un cambio de escenario pediremos un resarcimiento para la gente, fijando la postura de Central para que no se cambie la sede. Ya hay mucho compromiso por parte de la gente y lo vamos a hacer respetar”.

Con respecto al tipo de resarcimiento que pedirá Central Norte, DeFrancesco comentó:

“Si se cambia el estadio pediremos que River Plate se haga cargo de las entradas para la gente de Central o una cantidad cierta. Nosotros ya presentamos la nota”.

Por último, el presidente del cuervo dejó en claro la postura de la institución ante la organización de la Copa Argentina.

“Es una falta de respeto total y por más que sea River o quien sea, nosotros también tenemos que hacer respetar al club y Central Norte es una institución seria. Se debería respetar mucho más a la gente del interior”.

La confirmación de la sede se confirmará hoy, de no haber cambios se mantendría para el 22 de julio, a las 18, en el estadio de Colón de Santa Fe pero de cambiar el escenario también podría cambiar el día del encuentro.