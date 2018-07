Sobre el rol del Círculo Médico

Desde el Círculo Médico informaron que la institución no regula la matrícula de los profesionales de la salud.

La aclaración llegó luego de que una pediatra dijera que "casi la sacan del Círculo Médico" por denunciar que muchos médicos hacen abortos y, sin embargo, desde la entidad no les quitan la matrícula.

La médica hizo declaraciones sobre el tema a El Tribuno durante una manifestación en contra de la legalización del aborto que se realizó el lunes afuera del Hospital Público Materno Infantil.

Víctor Hugo Correa y César Aguirre, miembros de la Comisión Médica del Círculo Médico, aclararon cuál es el rol de la institución que integran. La explicación se difundió en este medio en la edición de ayer, en una nota que por error se tituló "El Colegio de Médicos no regula las matrículas", cuando el título debería haber sido "El Círculo Médico no regula las matrículas".

"Lo que denunció esta colega es imposible porque a las matrículas las habilita o las saca el Colegio Médico. Si se suspende alguna matrícula, el Colegio nos comunica a nosotros y nosotros les informamos a las obras sociales que el profesional tiene la matrícula suspendida", indicó en esta publicación Víctor Hugo Correa.

Para el médico, el que la pediatra haya realizado una denuncia sin nombres es un daño para los profesionales. "Al hacer esta denuncia grave, tendría que ser puntual. Porque, si no, colegas pueden sentirse afectados en menor o mayor gravedad", señaló.

"Hace muchos años casi me sacan del Círculo Médico por denunciar eso. Dije que no podía ser que muchos médicos que hacen abortos tengan su matrícula profesional. No se hace nada", había afirmado la médica el lunes.

Ambos profesionales hicieron especial hincapié en la diferencia entre el Colegio de Médicos y el Círculo en cuanto a la regulación de las matrículas habilitantes para el ejercicio de la medicina.

Detallaron que el Círculo Médico tienen entre sus funciones la de velar por el cumplimiento de las especialidades para el buen ejercicio de la profesión en la provincia.

Campaña nacional

Médicos, enfermeros, psicólogos y profesionales lanzaron ayer en Buenos Aires una campaña en las redes sociales denominada “Contás con nosotros”, para expresar públicamente su respaldo al “derecho al aborto desde su práctica cotidiana en el sistema de salud, más allá de los valores morales e individuales”.

Los integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir difundieron que pusieron en marcha esta propuesta “ante la agresividad de los profesionales antiderechos”, como se refirieron a la campaña lanzada anteriormente por otro sector de la salud en contra del proyecto de legalización del aborto bajo la consigna “no cuenten conmigo”, que incluyó movilizaciones en varias ciudades del país.