Un tríptico de nuevos libros, hoy en la Biblioteca Provincial

Casi como una antífona, como una obviedad, decimos que Salta es tierra de cantores y poetas. Es cierto, claro, que nuestra provincia tiene una gran tradición artística, ¿pero cuánto se sabe de los nuevos autores, de géneros diversos, que ejercen la libertad de la creación hoy? Esta tarde, a las 19.30, en la Biblioteca Provincial (Belgrano 1002) se ensayará una de las respuestas posibles a esa pregunta.

La editorial Nudista presentará allí un tríptico de nuevos libros: Hikaru, de Mario Flores; Detrás de las imágenes de Daniel Medina; y Una tristeza decente, de Salvador Marinaro. En este contexto, El Tribuno dialogó con los hacedores de estos volúmenes que llegarán a las estanterías de las librerías salteñas y del país para dar cuenta de las voces más recientes de la provincia.

Ojos de animé

“Muchas veces las cosas geniales ocurren de repente, de forma espontánea. Se dio que los tres andábamos con un libro propio bajo el brazo y coincidimos en que seríamos publicados por este gran sello que es Nudista. Todo se fue dando como para que sea una presentación conjunta, lo cual me alegra, porque hay matices en las diferentes narrativas que convergen y dialogan entre sí. Eso habla mucho del trabajo que cada uno hace. Y siempre es mejor hacer las cosas entre amigos, en un lugar que siempre nos recibe bien como la Biblioteca Provincial, por lo que también es una sorpresa. Estoy muy ansioso de que llegue el sábado”, explica Mario Flores. El joven, oriundo de Tartagal, revela además algo de aquello que hallarán los lectores: “Mi novela, Hikaru, trata sobre un padre y una hija desconocida, cuyo único nexo en medio de un pueblo extraño y estéril es un animé japonés de culto de hace veinte años. Esa serie de alguna manera narra la historia de ambos: y lo que ocurre en el animé termina absorbiendo la realidad. En el medio van disfrazados algunos temas como la brecha generacional, la disfuncionalidad familiar y las crisis mentales que se viven en un lugar aparentemente pacífico”, dice y añade: “Este libro tuvo un recorrido doble: escribí la novela y por otro lado también escribí el animé en el cual se basa la novela, así que fue un proceso creativo que requirió investigar y experimentar. Si bien no me llevó mucho tiempo escribirla, fui armando la historia mentalmente durante algunos meses. Mis libros anteriores son libros de poesía, por lo cual el detalle más rescatable es la estructura que tiene el libro, que creo es una especie de rompecabezas”, opinó.

El futuro ya llegó

“Detrás de las imágenes es una novela ambientada en un futuro no muy lejano, en el que cada habitante quiere ser youtuber, con la consecuente búsqueda desesperada de fama y la abolición de la vida privada. En este marco, se desata un apocalipsis zombi en la capital salteña, justo durante la procesión del Milagro. La novela se centra en los sobrevivientes, en los zombis, pero sobre todo en las personas que deciden qué mostrar y qué dejar afuera de los videos que se suben a YouTube sobre lo que pasa en la provincia”, rememora Daniel Medina sobre su trabajo, en el que también aparecen: “El machismo, la relación tensa entre Buenos Aires y el interior, y las mutaciones de la salteñidad”, entre otros temas.

El periodista especifica también: “Escribí el primer borrador de esta novela hace tres años. Salía de trabajar del diario a la medianoche, llegaba a casa, preparaba más agua para tomar mate y me quedaba hasta las cuatro, cinco, seis de la mañana. Otros días, en los que estaba muy cansado, llegaba a casa y dormía hasta las tres o cuatro de la mañana y me despertaba a escribir hasta las ocho o nueve. Así, durante unos cuarenta días. Después de ese primer borrador, dejé pasar unos meses y fui retocando los capítulos”, relata.

Asimismo, sobre el panorama regional, considera: “En el NOA hay mucha gente talentosa escribiendo, mucho más de la que uno puede llegar a conocer. Muchos escritores no llegan a una instancia de publicación y eso es un gran problema. Y después otro gran inconveniente es la circulación de los libros: por eso es muy difícil saber qué se produce en otras provincias, e incluso en el interior de Salta” Así, Medina reflexiona: “Quienes escriben poesía consiguieron, al menos en Salta y Jujuy, construir espacios donde circula la palabra: ferias, recitales. Son espacios de resistencia. Para quienes hacen narrativa es más complejo, porque esos espacios no existen y los costos de publicación son altos. Por eso es tan valiosa la apuesta de Editorial Nudista, publicando tres libros”.

Divididos por la felicidad

“Una tristeza decente es un libro que recopila diez cuentos en los que vengo trabajando hace cuatro o cinco años. Tuvo un proceso largo y pausado, que coincide con el momento de aprendizaje sobre cómo se escribe un relato. Pienso que la belleza del lenguaje está en la precisión y brevedad y que un buen texto es un recorte de una trama mucho más profunda. Me gusta mostrar el segundo anterior o inmediatamente posterior a la tormenta, cuando un personaje se enfrenta a la destrucción de su vida cotidiana o continúa viviendo después de que su mundo se haya descompuesto. Me gusta que el texto se detenga antes de que todo sea obvio y evidente y confiar en la inteligencia del lector. No sé si lo logro, pero los cuentos por lo menos apuntan en esa dirección”, destaca Salvador Marinaro para cerrar el tríptico literario.

El autor, que actualmente reside en China, analiza: “No creo que vivir en Shanghái haya influido mucho en estos cuentos. Todos están ambientados en un barrio o una ciudad pequeña; las habladurías y rencillas de los vecinos adivinan un paisaje modesto. Lo que sí me marcó mucho es la mirada que te da la extranjería. Viví y vivo en el polo opuesto del mundo, en un lugar con una distancia cultural parecida a un abismo. Allá, todo es extraño: desde las formas de saludar hasta la ropa que se usa. Eso te cambia la mirada sobre vos mismo. En realidad, para ellos el raro sos vos. Quizás, el extrañamiento de lo cotidiano es la pulsión mínima de estos relatos”.

Por otra parte, subraya: “Viéndolo en perspectiva, el libro trabaja con la idea de familia y con las relaciones íntimas. Creo que allí, en la mayor confianza se pueden ver las contradicciones de un personaje. De cerca todos estamos locos. O, mejor, de cerca un loco es un sujeto enteramente lúcido. Me gustan los grises. El cuento más largo, que se llama “Fósiles”, es la mirada de un niño sobre un padre golpeador. El narrador intenta todo el tiempo destacar la ternura de su padre hasta que llega el punto de lo irreversible. Eso vuelve más dolorosas y terribles las reacciones y actitudes. De la misma manera, en Un día de reyes, una madre intenta que sus hijos se olviden del divorcio a través de una tarde de shopping. Tanta obsesión por la felicidad descubre un personaje quebrado y un gesto de sacrificio. Hay otros textos que trabajan con una mínima irrupción de lo extraño. No son relatos fantásticos, sino que transitan la frontera del realismo: un trabajador municipal se obsesiona con las manualidades hasta el punto de transformarse en un McGiver encerrado en un departamento por sus cachivaches, un joven tímido se muda a una ciudad monstruosa donde todos están de paso. Incluso, en las historias border, lo que más interesa son las actitudes y la manera que encuentra un personaje de convivir con lo extraño”. Finalmente, Marinaro recalca: “Me alegra que una editorial privada y profesional como Nudista haya decidido hacer una apuesta tan grande para publicar tres libros de autores salteños en simultáneo. Vivimos una etapa muy difícil para el sector editorial: el precio del papel está en dólares, sube todo el tiempo y la compra de libros se ha desplomado. Hacer una inversión tan grande para publicar las obras de tres narradores jóvenes de provincia me parece un movimiento único, que debe ser destacado. Por otro lado, me reconforta publicar junto con amigos y colegas a los que respeto mucho. Las novelas de Daniel y Mario tienen una diversidad estética que muestra una nueva etapa de la narrativa del Norte. A su vez, publicar un libro te expone mucho. La promoción es algo agotador, por suerte, la hacemos en grupo”.