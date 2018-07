Harry Kane: “Estamos desepcionados, pero hay espacio para progresar"

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, confesó este sábado que se sentían ‘decepcionados‘ por no haber ganado, pero confió que los Pross tienen ‘espacio para progresar‘ de cara a la Eurocopa-2020, luego de perder 2-0 ante Bélgica en el partido por el tercer puesto del Mundial.

‘Estamos decepcionados por no haber ganado, pero es una forma de aprender. Hay espacio para progresar‘, resumió Kane al término de un partido en el que no pudo sumar tantos, aunque está cerca de ganar la Bota de Oro al máximo artillero (6 contra 3 de Antoine Griezmann y Kylian Mbappé).

‘Intentaremos llegar a las semifinales y la final (en dos años en la Eurocopa-2020, donde los últimos partidos se disputarán en Londres), es un nivel en el que vamos a intentar mantenernos‘, añadió el ‘Príncipe‘ Harry, quien se mostró frustrado por el cuarto puesto.

‘Vamos a cada competición a ganarla‘, subrayó.

El goleador inglés reconoció que el desgaste físico ante Croacia en semifinales (derrota 2-1 en alargue) les pasó factura.

‘Ha sido un torneo difícil, hemos enfrentado a muy buenos rivales. (Físicamente) fue duro después de haber disputado 120 minutos y disponer apenas de dos días de reposo‘, explicó el atacante del Tottenham.

‘En el segundo tiempo, jugamos realmente bien, los controlamos durante la primera media hora. Presionamos, pero evidentemente el segundo gol nos mató‘, concluyó Harry Kane.