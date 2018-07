Amor en las nubes: le propuso casamiento durante un vuelo a Salta

Perdón, necesito tu ayuda‘, le dijo un pasajero que acababa de subir al avión a la azafata. Con una sonrisa estampada en el rostro ella estaba recibiendo como siempre a los viajeros, pero la rutina se quebró ante el pedido de este hombre y ahora su cara la muestra sorprendida. Estaban a punto de salir desde Buenos Aires hacia Salta y Gabriel apartó a la mujer por unos segundos de su rol. Nadie escuchó nada de lo que hablaban y mucho menos Carlos, el novio del aventurado muchacho, que acomodaba su bolso en el valijero.

El avión despegó, tomó altura y encaminó su rumbo hacia la provincia norteña con total normalidad. Carlos no imaginaba lo que iba a suceder cuando Gabriel se levantó y le dijo que iba al baño y volvía en un minuto. De pronto, una voz rompió el silencio del vuelo. Era él, pidiendo la atención de los presentes y sorprendiendo a todos.

"Buenos días, señores pasajeros, mi nombre es Gabriel, y soy un pasajero más en este vuelo‘, arrancó diciendo con la voz temblorosa y un mensaje en su celular que se disponía a leer frente a todos. ‘Ante todo les pido disculpas, porque entiendo que tal vez esto no sea de lo más común, pero quisiera que me acompañaran bajo el lema de ’El amor es el amor, en cualquiera de sus formas’, y me den sus fuerzas para afrontar la locura de amor más grande que he hice en toda mi vida. Les juro, que realmente lo mereceà‘.

Los 200 pasajeros escucharon atentamente la declaración de amor y se enternecieron con el final de su emotiva carta: ‘No importa si es mañana, en un mes o en diez años... Te pregunto con todo el orgullo en mi corazón por haberte elegido: ¿Te gustaría casarte conmigo?‘.

Fuente: Clarín