Sampaoli ya habría arreglado su salida de la Selección argentina

Jorge Sampaoli le dice adiós a la Selección Argentina en un desenlace anunciado pero no por eso menos desgastante. Esta noche, terminó de arreglar los números con la AFA y su ciclo será historia.

Lo más probable, casi lógico, se decantó esta noche de sábado entre reuniones de protagonistas ausentes y abogados como representantes. Jorge Sampaoli arregló su salida de la Selección Argentina tras llegar a un acuerdo con la AFA sobre la cifra que recibirá por romper su contrato.

Su salida se arregló en una suma mucho menor a la que se debía pagar si lo echaban, y un poco más alta a la que debían abonar si esperaban hasta la Copa América del año que viene. El acuerdo fue en dos millones de dólares. Falta la firma. Y chau Sampa.

El contrato dice que debe cobrar 8.642.000 dólares si rescinden hoy aunque, por supuesto, la AFA intentará arreglar por una cifra menor y el técnico lo sabe.

Por la calle Viamonte confían en los dichos del entrenador, quien aseguró que si le pedían irse no pensaba poner trabas para definir el monto de su salida.

Por lo pronto, después de contar que hace tres días que no habla con el DT, Claudio Tapia se tomará cuatro días de vacaciones y no se volverá a reunir con Sampa. Así que todo se definirá con otros dirigentes o abogados.

Y anoche, un capítulo más: Chiqui Tapia preguntó directamente cuánto quiere el técnico para irse, y del otro lado respondieron: 4 millones de dólares, es decir, casi 120 millones de pesos. Muchísima plata. Pero a última hora de anoche habría acordado dejar la Selección por 2 millones de dólares, una suma que estaba previsto por la AFA desde el primer momento.

¿Almeyda a México?

El Mundial de Rusia dejó a México con un sabor agridulce. El Tri arrancó de la mejor forma con victorias ante Alemania (último campeón del mundo) y Corea del Sur, pero la derrota ante Suecia casi lo deja eliminado en la primera fase y más tarde Brasil lo mandaría a casa en los octavos de final. La continuidad de Juan Carlos Osorio está en suspenso y un DT argentino suena como principal candidato para reemplazarlo.

Se trata de Matías Almeyda, quien se desvinculó de las Chivas de Guadalajara y cuenta con el apoyo de gran parte de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol).

Hoy expira el vínculo del colombiano Osorio con el combinado nacional azteca y en la próxima semana podría definirse si sigue en su cargo o no. Pero antes, la federación sufrirá una reestructuración que contemplará, entre otros movimientos, la asunción como presidente de Yon De Luisa.