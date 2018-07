Salvaje agresión tras la victoria de la U en Tucumán

Los valores del rugby tan ponderados en el mundo en la tarde de ayer quedaron de lado en la cancha del Jockey Club de Tucumán, en Yerba Buena, después del triunfazo de Universitario de Salta ante el local, por 23 a 17, por la cuarta fecha del Regional del NOA.

Uno de los asistentes al encuentro contó a El Tribuno que a pocos segundos del final del partido, “en un scrum a favor del Jockey, Universitario aguantó, pescó la pelota y Martín Núñez tiró la pelota afuera para darle la victoria a los verdes y ahí fue cuando los asistentes invadieron el campo de juego propinando golpes y amenazando a los visitantes”.

“Un integrante del staff local, que tenía un chaleco, tiró varias trompadas. Pudo haber terminado en un desastre de no ser por la retirada voluntaria de los jugadores salteños”, sintetizó.

Una vez finalizado el encuentro, Santiago Altobelli informó sobre los incidentes en la planilla del partido e hizo mención sobre el ingreso de quienes estaban en la tribuna.

El partido pasó a segundo plano desde el principio porque los hinchas del Jockey portaban pirotecnia y fueron los propios dirigentes de ese club quienes advirtieron que los fuegos artificiales están prohibidos en todas las canchas de la Unión Argentina de Rugby.

Pese a ese inconveniente, los verdes salieron decididos a quedarse con el partido y obtuvieron sus primeros puntos tras un penal de Elíseo Morales. El Jockey lo dio vuelta de inmediato con un try y una conversión, pero el medioscrum de Salta estuvo fino con los pies y descontó, para luego llegar al try (más su conversión) y dar vuelta el marcador por 13 a 10.

Tras el entretiempo, el conjunto de El HuaIco logró estirar la ventaja con un try de José “Goy” Correa y la conversión de Morales.

En la mitad del complemento hubo una nueva reacción de los locales con un try-penal, pero otra vez Morales convirtió con los pies y dejó el resultado 23 a 17. Los minutos finales fueron calientes, porque los verdes lograron contener al local que comenzó a desesperarse y tras el scrum recuperado por Universitario, jugadores e hinchas locales quisieron vengarse con violencia. “Los integrantes del staff de Universitario sacaron a los jugadores visitantes y también hubo una muy buena colaboración del presidente del Jockey Club de Tucumán que en todo momento intentó calmar a su gente”, cerraron.

Triunfazo albirrojo de visitante

Ayer en el Jardín de la República hubo otra victoria salteña, aunque en este caso sin inconvenientes, porque el Jockey Club de esta ciudad venció a Tucumán Rugby en condición de visitante por 31 a 26, por la cuarta fecha del torneo Regional del NOA de rugby.

Los de la rotonda de Limache siguen dulces, ya que llegaban a este enfrentamiento con una buena victoria sobre Tucumán Lawn Tennis en la zona sur y ayer en Yerba Buena (a pocas cuadras del partido del escándalo), volvieron a ganar, para sumar un total de 13 puntos, producto de tres partidos ganados y una sola derrota, en la segunda fecha frente a Gimnasia y Tiro.

Fue tan diferente la situación respecto al duelo de Universitario ante el Jockey de Tucumán, que tras el partido los jugadores y dirigentes de Tucumán Rugby agasajaron a la visita, especialmente al mejor jugador de la cancha, Baltazar Decavi.

“Felicidades al perrito Balta Decavi, como el mejor jugador del encuentro”, informaron vía Twitter.

El albo juega de local

Esta tarde, a las 16, Gimnasia y Tiro saldrá a la cancha para disputar la cuarta fecha de la competencia ante Santiago Lawn Tennis, en Lomas de Medeiros.

El albo perdió la fecha pasada con Lince por 37 a 12, mientras que su rival cayó categóricamente ante Old Lions, su clásico, por 45 a 23. Por ese motivo, el conjunto millonario intentará volver al triunfo para posicionarse mejor en la zona B.