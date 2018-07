"Vamos a seguir trabajando para concientizar a mujeres y hombres"

Ni bien llegó a su Buenos Aires natal Beatriz Regal atendió a la prensa, mientras ya se había enterado de un nuevo femicidio. "Acabo de llegar y me dijeron que una joven embarazada de ocho meses fue apuñalada y murieron ambos. Hechos com este suceden cada 30 horas en Argentina". Directa, pero sobre todo racional a pesar de haber perdido a su hija en manos de un hombre, la mujer estuvo en Salta invitada por la Fundación Volviendo a Casa. "La idea es seguir concientizando a mujeres y hombres acerca de la violencia familiar y de género, con el objetivo de que en algún momento los índices empiecen a bajar", señaló en diálogo con El Tribuno.

El proyecto Banco Rojo busca visualizar en espacios públicos la problemática de la violencia de género a través de acciones culturales. En esta provincia, Beatriz junto a dirigentes salteñas de distintas organizaciones e instituciones, como decanos de la Universidad Nacional de Salta, impulsaron en la provincia la campaña "Banco Rojo" y dejaron habilitados bancos rojos en el ingreso a la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa y en la localidad de General Mosconi. "Ha sido muy reconfortante saber que si bien falta mucho camino por recorrer, están transitando por la senda correcta", destacó Regal respecto a la toma de conciencia que hay en una provincia como Salta, con niveles de femicidios muy altos.

El Banco Rojo migró desde Perugia, Italia, a la Argentina de la mano de la licenciada Elisa Mottini, especialista en violencia familiar, "quien inauguró el primer banco rojo en inmediaciones del hospital Álvarez en Capital Federal, me invitó a la inauguración de ese primer banco y me pareció muy acertada la leyenda "En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas', porque sentí mucha identificación con lo que le pasó a mi hija", sostuvo Beatriz. Idea que desde diciembre del año pasado la madre de Wanda Taddei replicó en distintas provincias del país, "haber abierto un banco rojo en una Facultad de la Universidad Nacional de Salta, con el apoyo de los decanos, fue emocionante".

Otro de los momentos de pura emoción para Regal fue en la Plaza de la Memoria, en General Mosconi, "donde dije ni olvido ni perdón para quienes murieron en la época de la dictadura y ni olvido ni perdón para las mujeres víctimas que fallecieron en manos de femicidas".

El patriarcado

Ubicada en una posición casi neutral, por la objetividad con que trata el tema, Beatriz reconoce que la gente grande "fuimos educados en un patriarcado y siempre le digo a los chicos que no me tomen como ejemplo, porque todavía en mi familia tenemos algo del patriarcado arraigado, ligado culturalmente. Hoy los chicos están aprendiendo otra forma de ver las cosas, desde los pequeños detalles, por ejemplo cuando antes las diferencias eran bien marcadas, porque los varones jugaban con soldaditos y autitos, y las nenas con sus muñecas, hoy aprenden otras formas de interactuar y compartir, nenes y nenas juegan con los mismos chiches".

Se introduce más a fondo en el tema de la violencia y apunta: "Las mujeres tienen que saber que cuando los hombres abusan de nuestras redes sociales o celulares son indicios que el machista golpeador -porque se puede ser machista pero no golpeador- se empieza a exteriorizar y hay que alejarse. Esto va para las chicas pero también para los varones, para que no lo hagan", aconseja la mujer. "Cuando hablo de ser machista pero no golpeador hago referencia a, por ejemplo, cuando mi marido, que tiene características machistas, me pide que le alcance un vaso cuando él puede levantarse, y yo acepto y se lo paso; esto no significa que sea un potencial femicida ni mucho menos", aclaró Regal.

Matar a todos los hombres

"Considero que hay un feminismo extremo, cuando me preguntan si soy feminista les digo que sí pero soy femenina y además tengo características machistas. Hay un feminismo extremo. He recibido y tenido que borrar mensajes como "hay que matar a todos los hombres'. Eso no es feminismo, es una persona que tiene agresividad dentro de su alma. ¿Cómo vamos a matar al hombre? si el hombre y la mujer son las células de la sociedad. Ese tipo de pensamiento es también contradictorio, porque de lo que se trata es de erradicar la violencia, primero del hombre hacia la mujer, pero también la de las mujeres. Tenemos que ser igualitarios para que mejore la calidad de vida de ambos", apuntó Beatriz Regal, quien desde 1967 trabajó por los derechos de la mujer en Argentina, actualmente es jubilada y se dedica de lleno a replicar y masificar el proyecto el Banco Rojo por todo el país.

Dolor y sufrimiento

El 21 de febrero de 2010 Wanda Taddei murió luego de 11 días de agonía, había sido quemada por su esposo, Eduardo Vázquez -músico de Callejeros-. "Este año cuando se cumplieron los ocho años fue desastroso para nosotros desde el punto de vista interno, porque no lo podemos manifestar, tenemos ocho nietos y necesitan vernos fuertes. Lo que no se puede calmar es el dolor, el sufrimiento de alguna manera lo podemos neutralizar a través de las reuniones que hacemos cada vez que inauguramos un Banco Rojo, por ejemplo. En cada una de esas aperturas de bancos mi hija está presente. Hay dos componentes, el dolor que no para nunca y se irá cuando me vaya de este mundo, y el sufrimiento que lo podemos neutralizar".

En junio de este año el músico volvió a trascender en la opinión pública por haberse casado en la cárcel, al respecto Beatriz Regal apuntó: "Sobre el casamiento no me interesa absolutamente nada de lo que él haga con su vida, con ese tipo de acciones lo único que pretende es achicar su pena, está estudiando y ahora se casó. Cuestión que no conseguirá porque en su momento nosotros dijimos que lo único que nos importaba era que se haga justicia a través de una pena ejemplar como la que recibió: prisión perpetua de cumplimiento efectivo".

