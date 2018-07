Obediencia debida y conciencia moral

En Francia, acaba de renunciar una joven partera porque no quería participar más de los abortos terapéuticos de la clínica donde trabajaba.

Al mismo tiempo, residentes de medicina están atrapados en el sistema de la rotación de un servicio a otro: a uno le tocó "emergencias", donde le avisaron que lo esencial de su trabajo de los sábados a la noche es entregar la píldora del día después a chicas que tocan a la puerta del hospital.

Él se niega y en este momento también está en problemas.

A una joven farmacéutica la despidieron porque se negó tres veces a vender anticonceptivos con efectos abortivos.

Una enfermera en neonatología, encantada en el hospital donde trabaja, rotando de un servicio a otro, cuando le toca control del embarazo tiene que participar de abortos. Vive el tironeo de su conciencia y pide ayuda para tomar una decisión.

La objeción de conciencia

Estos profesionales tienen en común que se niegan a cumplir una orden o una práctica que atenta contra la vida de un tercero.

Cada uno está escuchando una voz personal profunda que dice: "Esto que estás haciendo porque te lo piden o te lo imponen no se parece a vos. Te está pudriendo por dentro, como un buen vino se pierde si se le echa vinagre".

¿Qué nos dice esto?

Que la libertad de conciencia es la "última barrera al mal". Cuando a uno le quieren imponer realizar uno de esos actos que dañan gravemente a terceros: robos, mentiras, corrupción, homicidios, la objeción de conciencia es la sensibilidad al bien y el coraje que permite tomar esa decisión: "El mal no pasará por mí".

La objeción de conciencia supone que existen leyes y órdenes injustos. Algunos de menor entidad, como pueden ser impuestos fuera de lugar, se obedece para no caer en la anarquía.

Pero a las leyes injustas que tocan el respeto a la vida de una persona, que se suelen votar por una compasión mal entendida, el sentido de la Justicia exige desobedecer, porque este último es superior a las leyes positivas.

Memorias de la guerra

Los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial tienen esa realidad grabada a fuego, por el juicio de Nremberg.

Se encarceló en esa ciudad alemana a 24 altos funcionarios del Tercer Reich en octubre 1945, como Hermann G"ring o Rudolf Hess.

Varios de los acusados expresaron en su defensa: "No hemos hecho nada más que obedecer órdenes".

La sentencia llega, y se les reprocha exactamente esto: "No haber desobedecido órdenes injustas". El tribunal internacional pone a la luz, en pleno siglo XX, que unos actos son universalmente reconocidos como malos y que obedecer a tales órdenes es un crimen.

Los artículos 7 y 8 de los estatutos del Tribunal Internacional de Nremberg instituyen la "imposibilidad de esconderse atrás de la obligación de obedecer".

Nremberg reconoce así desde una experiencia práctica que existe la conciencia, esa capacidad personal íntima de discernir algo que es absoluta y universalmente dañino para el hombre. Esa capacidad es como un hilo invisible que une a toda la humanidad, que atraviesa culturas y épocas.

Una voz que no solamente cada uno puede escuchar en sí mismo, sino a la cual es imperativo obedecer, so pena de cometer una injusticia del mismo tamaño que la que nos mandan hacer. El precio de esa negación es mantener la integridad de la conciencia.

La conclusión de Nremberg es que la objeción de conciencia es un deber.

La banalidad del mal

Europa, después de Holocausto, se empapó también de la noción de la "banalidad del mal" que desarrolló Hannah Arendt acerca del juicio de Adolf Eichmann, funcionario del Tercer Reich refugiado en Argentina hasta su juicio en 1961.

Explica la filósofa, enviada especial a Jerusalén para cubrir el juicio por la revista The New Yorker, que no hace falta ser un monstruo para participar de un crimen contra la humanidad; basta con ser una persona común, incluso mediocre, que obedece una orden injusta.

A Eichmann lo examinaron seis psicólogos durante el juicio, todos concluyeron que no tenía enfermedad psicológica. Él cumplió su trabajo: no solo obedeció órdenes: también obedeció a la ley. En sus palabras, no hay muestras de antisemitismo ni de odio. Sin embargo, la acumulación diaria de actos de maldad, en cadena, puede llegar a la industrialización del mal. Atrás de la banalidad y de la banalización está el mal a gran escala...

La experiencia francesa

En Francia, desde que se despenalizó el aborto, en 1974, que se legalizó, en 2001, y que se declaró "derecho fundamental", en 2014, ningún gobierno se atrevió a tocar la objeción de conciencia de los médicos, tanto personal como institucional. Véase el articulo L 162-8 de la Ley 75-17, modificada por la Ley 79-1204: "Un médico no está nunca en la obligación de practicar una interrupción voluntaria del embarazo (...). Una institución de hospitalización privada puede negarse a que interrupciones voluntarias del embarazo sean practicadas en sus instalaciones". Lo contrario sería un atentado demasiado grave a la libertad personal, fundamento del pacto democrático. Se respeta el principio según el cual "nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia", porque la conciencia del bien y del mal es lo más valioso que posee cada persona.

Al tener como objeto proteger un bien absoluto como es la vida, la objeción de conciencia es más que un derecho, es un deber. Un gobierno no puede obligar a nadie a actuar contra su conciencia. Y si lo hace, se desvirtúa como gobierno democrático. "Así, respecto del negarse a practicar un aborto, ni la Corte Europea de los Derechos Humanos ni el Comité de la Carta Social Europea ni el Comité de los Derechos Humanos condenan a los médicos objetores. Al revés, estas instancias reconocen el derecho de estos médicos, al menos implícitamente. Cuando en 2015 condenaron a los gobiernos de Polonia e Italia, no fue porque garantizan el derecho a la objeción de conciencia, sino porque no habían organizado el acceso al aborto que habían elegido legalizar libremente". (Gregor Puppinck).

Si una ley democráticamente votada pudiera llegar a restringir la objeción de conciencia, personal o institucional, un buen número de ciudadanos estarían jugando su trabajo, su reputación, su libertad de movimiento. Se estaría abriendo en Argentina un "tiempo de héroes", para nada favorable a un país democrático, tanto por su imagen internacional como por los obstáculos que les pondría a ciudadanos rectos, empeñados en seguir su conciencia, los que más pueden ayudar al crecimiento de un país.