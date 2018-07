La “fortuna” que ganó Néstor Pitana: El Mundial le redituó más de 2 millones de pesos

En la final del Mundial de Rusia habrá tres argentinos en la cancha, uno de ellos el árbitro Néstor Pitana. El misionero fue elegido para dirigirlo el encuetnro entre Francia y Croacia. De esta forma, el polémico juez en Argentina, pero amado por la FIFA, embolsará, gracias al mundial, unos u$s 82.000, aproximadamente 2.200.000 pesos. Una cifra más que envidiable.

Esa cifra es el resultado de dos factores. Por un lado, por ser uno de los 36 árbitros seleccionados por la FIFA para ser parte del mundial, recibirá la módica suma de u$s 70.000. A eso hay que sumarle los u$s 3.000 que embolsa por partido. Al dirigir cuatro partidos, incluido la final, la suma se eleva u$s 12.000. Asimismo, los líneas reciben u$s 25.000 cada uno más u$s 2.000 por partido. Por lo que los asistentes Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana percibirán un total de u$s 33.000 cada uno (aproximadamente unos $ 924.000). Esta información fue dada por el sitio brasileño UOL Esporte unos días antes del inicio del mundial.