“Cada proyecto en el que participo es un nuevo desafío”

Osvaldo Santoro es sin dudas, sinónimo de actuación. A los 70 años integra una serie de TV, ensaya teatro con José María Muscari y prepara un estreno en la pantalla grande.

El paso del tiempo no hace mella en un verdadero hombre de teatro que, asegura, actúa “por necesidad”. Justamente, por esa pulsión, por esa obstinación con el arte, Santoro prepara un texto de Bertolt Bretch para el mes próximo. Y no es la primera vez que aborda un clásico: ha hecho lo propio con Barranca abajo -de Florencio Sánchez-, Cyrano de Bergerac , Amadeus y Juan Moreira, entre sus numerosos trabajos.

Además, ha sido reconocido en cine y en la pantalla chica, en recordadas tiras como Tiempo Final, Los simuladores o Cuéntame cómo pasó. En diálogo con El Tribuno habla de su paso por Rizhoma Hotel, una novedosa propuesta que el actor destaca por su trama intensa.

Hace muy poco arrancó en Telefé Hotel Rizhoma, del que formás ¿cómo trabajaste sobre tu personaje, y esta cuestión casi teatral de hacer una serie donde todo trascurre en tiempo real?

En realidad fue un apuesta inteligente, con un programa distinto y un formato que no es común en la televisión. De media hora cada uno, pero de una intensidad que es asombrosa. Me ha tocado trabajar con Sofía Gala, y me he quedado sorprendido con ella. También con Fabián Mazzei, con el que ya había trabajado.

Realmente fue un capítulo muy intenso, y me da la impresión de que todos los capítulos van a ser muy atractivos. Le auguro un éxito muy grande a este ciclo porque la gente está muy expectante con lo que va a pasar.

¿Considerás que son importantes las ficciones nacionales, que de algún modo libran una batalla contra las series “enlatadas”?

No te quepa la menor duda. He dicho en otras entrevistas que mientras las novelas turcas que se dan en los canales, le quitan de alguna manera la posibilidad de trabajo a directores argentinos, Turquía incrementa su turismo. Porque la gente que ve una novela turca dice ‘quiero conocer Turquía. Quiero conocer Estambul!°, y nos estamos quedando nosotros sin industria que hasta puede ayudar a la economía del país. Si no se entiende eso, no vamos a progresar nunca.

¿Cómo ves en ese sentido al cine nacional porque en su momento el Incaa financiaba películas que, además de buenas historias, mostraban el paisaje tan rico que tenemos?

Yo creo que, aunque ha habido sucesos en Incaa para corregir, no creo que haya que corregir la cantidad de películas para hacer. Creo que el secreto está en la cantidad, y darles la posibilidad a los directores jóvenes y hacer mucho cine. El cine nacional, cada vez que se hace, es internacionalmente muy bien recibido porque es un buen material, con muy buenos actores. Me parece que es una pena que se perdiera.

Ahora Ricardo Darín integra la Academia de Hollywood ¿creés que eso puede llegar a favorecer a nuestro cine en algún punto?

Yo creo que de alguna manera sí. Es un merecido orgullo para Ricardo. Se lo merece de verdad, es un actor internacionalmente muy reconocido. Me ha tocado trabajar en España y de él se habla maravillas. Es decir, que él sea parte de la academia, más que para el resto, me parece que para él es que es un logro extraordinario.

Sos un hombre multifacético. Has es hecho comedia, drama, teatro, cine, seriesà ¿cómo sigue tu año?

Yo trabajo como actor en donde sea. Acabo de terminar este proyecto, y acabo de terminar una película hace muy poco, que supongo se estrenará antes de fin de año. Se llama Hojas verdes de otoño, de Julio Midú y Fabio, ahí trabajé con Mimí Ardú, Marcelo Subiotto, Pochi Ducasse y Mariano Bertolini.Y si Dios quiere, a partir de Agosto empezamos a trabajar con José Muscari y Claudia Lapacó en Madre Coraje en el Teatro San Martín. Es la obra de Bertolt Brecht, que es un clásico del teatro. Creo que va a ser un espectáculo fantástico.

El Teatro San Martín de Buenos Aires es un semillero de actores y docentes de teatroà ¿Cuáles han sido tus grandes maestros? ¿Te consideras maestro de las nuevas generaciones?

Mirá, yo fui profesor del Conservatorio Nacional y fui profesor de clases particulares mucho tiempo. Egresé del Conservatorio Nacional junto con Jorge Marrale y los dos becados a la Compañía Nacional Argentina. Lo que nos permitió empezar una carrera que no termina hasta el día de hoy y espero que sea así por mucho tiempo. Yo he tenido los mejores profesores, Augusto Fernández y directores de la talla de Osvaldo Bonet; grandes maestros que me enseñaron lo que sé.

¿Cómo ves a las nuevas generaciones que están en ese mismo conservatorio?

Es distinto, es otro momento del mundo. Los actores hoy tienen un acceso a la televisión que los actores de mi época no teníamos. Pero dentro de los actores que han logrado tener fama en la televisión, hay mucho talento. Los actores jóvenes tienen un desparpajo que nosotros no teníamos, y en ese sentido son distintos. Yo los veo con muchas posibilidades. A mí me ha tocado trabajar en Canal 7 con Nico Cabré, con muchas actrices jóvenes y son realmente excelentes. Son jóvenes y me parece que está bárbaro.

¿Qué te motiva hoy seguir actuando?

Es una necesidad. Es una necesidad de emprender cada vez que me toca actuar, un nuevo desafío. Tratar de ver cómo lo puedo llevar a cabo y es lo que me incentiva.