Revelación sobre el posible final de Los Simpson

Al Jean, el productor ejecutivo de Los Simpson, cree que la emblemática serie llegará a su fin al cumplir 30 años.

El productor ya había manifestado su deseo en el 2014 cuando compartió lo que tenía en mente para el final. “Creo que sería genial si en el último episodio la familia se preparara para ir al desfile de Navidad y resulta que no es otro que el desfile de Navidad que aparece al principio del primer episodio, de manera que toda la serie es un bucle sin fin”, dijo entonces.

Los Simpson es la serie de mayor duración de la historia de la TV en los Estados Unidos. Esto explicaría por qué los ciudadanos de Springfield no han envejecido desde su primer episodio emitido el 17 de diciembre de 1989.

A medida que la serie se prepara para festejar su temporada número 30, Jean volvió a confirmar su hipótesis al compartir una nota titulada “El final de Los Simpson propuesto por el productor ejecutivo Al Jean es perfecto”.

Si efectivamente el programa culmina como lo sugiere Jean, la familia se encontrará nuevamente asistiendo al desfile navideño de la escuela, indicando que no pasó el tiempo.

Esto explicaría la extraña lógica de porqué los integrantes de la querida familia dorada integrada por Bart, Lisa, Maggie, Homero y Marge Simpson no han manifestado ningún cambio a través de los años.

Los fanáticos del programa han especulado sobre los posibles finales pero aunque la serie ingresará próximamente en su temporada número 30 todavía no hay una fecha estipulada por su final y Jean ha dejado claro que todavía no está preparado para despedirse de los personajes.

“Estoy tratando de hacer que no termine nunca”, declaró en una entrevista con la revista Esquire.

Libro

Para celebrar el próximo 30° aniversario de Los Simpson, uno de sus guionistas desde el comienzo y también su productor, Mike Reiss, publicaron (en colaboración con Matthew Klickstein) un libro con historias sobre la trastienda de su trabajo.

En “Springfield Confidential: Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing for The Simpsons” (Springfield confidencial: bromas, secretos y rotundas falsedades de una vida escribiendo para los Simpson), el ganador de cuatro premios Emmy recorre la gestación de los episodios.

Al comienzo, los hacedores de la serie que creó Matt Groening pensaban que duraría seis episodios; sólo el productor ejecutivo, Sam Simon, era optimista: creía que duraría 13.

Sin embargo, más de 630 capítulos después, las aventuras de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie se han convertido en un clásico de los dibujos animados.