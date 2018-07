Luciano Benavides ganó el duelo de salteños

Lo que pasó este fin de semana en San Juan fue la reedición de viejas competencias de enduro, donde Luciano Benavides y Nicolás Kútulas se sacaban chispas y borraban al resto de los competidores de enduro, y la pelea por el título siempre terminaba en manos de uno u otro. Ahora le tocó ganar a Benavides.

Esta vez, en la localidad cuyana de Ullum, el menor de los Benavides regresó a un viejo amor, tras una dura lesión que tuvo en el Rally Dakar pasado, y lo hizo de la mejor manera, ya que ganó la quinta fecha de enduro, apenas segundos por delante del actual campeón y líder Nicolás Kútulas, que se había quedado con las primeras cuatro fechas del presente torneo.

Después de la coronación, Luciano Benavides habló con El Tribuno y se mostró feliz.

“Me sentí muy bien, al principio fue muy duro, porque largué 15º. Se corrían en especiales de cross y enduro, y había vueltas que me trababa mucho con quienes largaron adelante mío, pero en las últimas dos vueltas comencé a descontar”, comentó.

Tras haber recuperado tiempo y a sentirse más cómodo, el piloto de KTM agregó: “Al último enduro lo hice muy bien, me quedé con el mejor tiempo del circuito de enduro y en el último cross, llegué con Nico mano a mano. Él me estaba ganando por cuatro o cinco segundos, salí a fondo y terminé ganando la carrera por tres segundos”.

Para el piloto fue comenzar de cero, después de un complicado inicio de año, debido a que durante las últimas etapas del Rally Dakar sufrió la fisura de algunas vértebras en Belén, Catamarca, y desde ese momento comenzó un largo proceso de recuperación.

“Pude volver a soltarme y fluir, me dolió la espalda, porque es una carrera muy larga, de seis horas, pero estoy muy bien”.

Respecto a sus próximas carreras, Benavides adelantó que estará en el Atacama Rally, en el Desafío Ruta 40 y después en el Baja Inka de Perú, en la previa del próximo Dakar a llevarse a cabo en tierras incas.