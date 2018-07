Gran triunfo de Gimnasia y Tiro

Ayer se cerró la cuarta fecha del torneo Regional del NOA de rugby, en la que Gimnasia y Tiro venció a Santiago Lawn Tennis por 27 a 8 en Lomas de Medeiros.

El primer tiempo fue bastante medido y pobre para el espectáculo, con 3 puntos para cada uno, producto de los penales de Augusto Mirolo a favor de la visita y Leandro Tobío para el empate del millonario.

En el segundo tiempo Gimnasia salió con todo a buscar el triunfo y pudo lograrlo casi de inmediato, porque a los 13 minutos Santiago Mentesana marcó el primer try del partido, convertido por Tobío, mientras que después completó con un try penal y los tries de Exequiel Lico y Gonzalo Montalbeti. Los santiagueños marcaron un try a través de Matías Piatti.

Con el triunfo, con punto bonus incluido, Gimnasia y Tiro llegó a los 9 puntos y quedó a cinco unidades del puntero Lince en la zona B, donde el Jockey Club quedó en segundo lugar tras su triunfazo ante Tucumán Rugby.

En la zona A, por su parte, Huirapuca es el único líder con 14 puntos, mientras que Universitario de Salta se encuentra cuarto con 8 unidades, tras vencer el sábado al Jockey tucumano en Yerba Buena. En el Desarrollo, en tanto, Tiro Federal ganó 55 a 19 a Tafí Viejo y Tigres le ganó 22 a 10 a Aguará Guazú.