Matthysse, sin autocrítica y elogios a Pacquiao: “Me tocó perder con una leyenda”

El argentino perdió por nocaut técnico en el séptimo round, antes ya había caído dos veces. Anoche no se vio su talento ni su pegada. Para muchos fue un fraude.

Lucas Matthysse es un talentoso por naturaleza, mucho más que varios campeones argentinos como Omar Narváez, Maravilla Martínez y el Chino Maidana, pero no logró meterse en la historia grande: le faltó tenacidad en las malas.

En la madrugada de hoy “La Máquina” no pudo hacer historia en Kuala Lumpur. El filipino Manny Pacquiao lo derrotó por KO en el 7º round y le arrebató el cinturón welter AMB.

“Es un gran peleador, un gran campeón. Lamento no haber podido hacer historia. Hoy me tocó perder con una leyenda”, declaró Lucas Matthysse, minutos después de consumada su derrota ante Pacquiao.

No lucía muy apesadumbrado el argentino. En todo momento, habló de la trascendencia del rival, de su historia. Poco profundizó sobre los motivos por los que no pudo desplegar su plan de pelea y hacerle sentir el rigor al filipino. “Me agarró un golpe justo. Estaba muy bien. Por eso miré a mi rincón. Creo que hice un buen trabajo en Indio con los sparrings, pero hoy la cosa no salió como quería”, dijo el chubutense.

Con respecto a su futuro, el argentino no quiso anticipar nada pero dejó entreabierta la chance del retiro. “Es muy pronto para ponerme a pensar en mi futuro, por ahora quiero volverme a mi casa y descansar. Después, veremos. Llegué a lo más alto que se puede pelear. Peleé con uno de los mejores libra por libra. Veré si sigo o si hasta acá llegué”, cerró Matthysse, quien con esta derrota quedó con un récord de récord de 39 triunfos (36 por KO) y cinco derrotas.