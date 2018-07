Los bomberos voluntarios reclaman más fondos

El ajuste está en todos los rubros y llegó hasta para atacar las emergencias. Ayer cuarteles de bomberos voluntarios de distintos puntos del país realizaron un "sirenazo" en rechazo de lo que consideran un recorte en los aportes que se realizan desde la Nación. Salta no está ajena a esta dura realidad, y el que alzó la voz fue Walter Chávez, quien está al frente del cuartel de bomberos voluntarios Martín Miguel de Güemes.

"No podemos decir que no salimos a combatir un incendio por falta de fondos para los equipos. Estamos cansados de que no se nos tome como un servicio público", dijo.

El hombre se mostró preocupado, ya que señaló que ellos tienen más de 1.200 intervenciones anuales en siniestros de distinta magnitud. Y contó que ahora se viene un tiempo duro por la cantidad de incendios forestales que ocurren.

Por medio de la ley nacional 25.054, el 5 por mil de todo lo que se recauda en materia de seguros va a parar a los cuarteles de bomberos voluntarios. Teniendo en cuenta esto, Chávez contó que en 2017 recibieron 1.082.000 pesos, y que les dijeron que este año se les acreditará 1.062.000 pesos, unos 20 mil pesos menos. "Esto es ilógico, porque con el crecimiento del parque automotor asegurado tendríamos que recibir mucho más. Según proyecciones, la Nación retendrá este año 660 millones que tendrían que ir a los cuarteles, más otros 147 que no envió", afirmó.

El cuartel Martín Miguel de Güemes es el más grande de la ciudad y, por ende, el que más personal y equipamiento tiene para mantener. Ante este escenario, Chávez pide más apoyo a la Provincia. Reconoció que si bien les pagan la obra social y el seguro de vida, eso no es suficiente. "Ellos prometieron una ayuda económica, pero aún no salió", reseñó.

El dardo más grande fue para el municipio capitalino. Es que según recordó, pese a que el año pasado se aprobó una ordenanza que obliga a la comuna a girarle el 20% de lo presupuestado en concepto de "tasa para la prevención y protección de personas y bienes", esto no fue contemplado en el presupuesto municipal de este año, por lo que no se les dará nada de dinero.

En la enumeración de gastos, Chávez dijo que un equipo simple para un bombero está por arriba de los 22 mil pesos. Y además comentó que ellos compraron una autobomba y deben pagar el flete desde Europa. Además, tienen varado equipamiento (cascos y botas) que llegó desde Estados Unidos y está en el aeropuerto de Ezeiza, porque les exigieron papeles que antes no pedían y ahora se les acumuló el valor de la estadía en esta estación, por más de 200 mil pesos.