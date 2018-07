Lucrecia Martel: "Debemos conversar, ser valientes y afrontar este tema tan doloroso"

"Es difícil tomar posición sobre algo tan doloroso, tan difícil y que implica tantas cosas tremendas para toda la sociedad, pero lo tenemos que hacer. Hay gente que muere, hay cosas que no sabemos de la salud pública a causa de esta clandestinidad, necesitamos conversar, ser valientes y afrontar este tema tan doloroso", señaló la cineasta salteña Lucrecia Martel respecto a la legalización del aborto, tema candente en la sociedad que será tratado por los senadores nacionales el próximo 8 de agosto.

Ayer Lucrecia encaró en Salta una convocatoria que reunió a cientos de personas, entre ellos a muchos artistas e intelectuales que apoyan la campaña pero que por lo general no asisten a las marchas por compromisos laborales.

En la tarde cálida y soleada, las viejas paredes amarillas de la parte trasera de la Legislatura se convirtieron en el fondo de cada uno de los retratos tomados por la misma directora de cine con su celular. "Estamos mostrando la diversidad que somos y también invitando a las personas que hablen públicamente de esto", dijo Martel, haciendo hincapié en los que opinan diferente.

Para la cineasta, en Salta existe "una tradición de silencio, de insultar en el anonimato, de agraviar, humillar en público, no hablar, y nosotros queremos romper eso". Aclaró sobre los presentes a su alrededor: "No somos un movimiento, nadie nos banca, no hay ningún sponsor, somos personas que nos autoconvocamos y queremos conversar con los que opinan lo contrario. No podemos limitarnos a insultar a las personas anónimamente, porque así no vamos a funcionar como sociedad, tenemos que crecer".

La coplera Mariana Carrizo, Kike y Mario Teruel de Los Nocheros, la escritora Teresa "Kuky" Leonardi de Herrán, el artista Miro Barraza, el decano de la Facultad de Humanidades Alejandro Ruidrejo son algunas de las tantas personalidades que participaron de la gran sesión fotográfica y también dejaron su firma en una carta que se entregará a los senadores en los próximos días.

En la plaza de la Democracia, Mariana Carrizo volvió a entonar la Copla Verde. Antes había dicho: "Por suerte me tocó estar en Salta, así que feliz de apoyar la convocatoria por el aborto legal". Consultada sobre las agresiones que recibió en las redes sociales tras su pronunciamiento, la coplera dijo con una sonrisa que "las respuestas violentas quedan en la actitud de cada persona".

El cierre, como estaba previsto, se hizo en frente del palacio legislativo. Martel, Carrizo, Miro y otros artistas encabezaron la gran postal verde. Los gritos de guerra indios (también conocidos como japapeos) se volvieron a sentir fuerte en calle Mitre. La iniciativa se replicó en simultáneo frente al Congreso de la Nación.

Movida contra el aborto

Hoy, a las 10, en el portal de la Universidad Nacional de Salta se realizará una manifestación a favor de la vida, con pañuelos celestes y carteles. Hace unas semanas la UNSa se pronunció oficialmente a favor del aborto, tras decisión del Consejo Superior. Por otra parte, periodistas salteños difundieron un video a favor de las dos vidas.