Música de cámara bajo la batuta de la profesora Fernanda Bruno

El Departamento de Música de Cámara, que dirige la maestra Fernanda Bruno, continuará con su exitoso ciclo Todos al Escenario. La sala mayor del Teatro Provincial de Salta será testigo mañana martes del atrayente concierto que se brindará a partir de las 21, con entrada es libre y gratuita.

La propuesta está basada en repertorio variado con flauta, piano y cuerda: Syrinx de Claude Debussy, Variaciones en Si Menor y Variaciones en Si b Mayor de Franz Shubert, y Cuarteto de cuerdas en Re Mayor “Fifths” y Nº 2 “Quintas” de Franz Joseph Haydn.

Participarán: Marina Tiburcio, en flauta; María Fernanda Bruno y Claudio Rodríguez, en piano; Viktor Muradov e Inga Iordanishvili, en violín; Aleksandre Urushadze, en viola; y Juan Ramón Jiménez Peyret, en cello.

El piano y el violín fueron los instrumentos estrellas del siglo XIX, en tanto que el cuarteto de cuerdas surge como creación propia de Joseph Haydn, que luego será adoptado por otros compositores. Como una orquesta, el cuarteto resulta un espejo de la orquesta sinfónica, es “un pensamiento sinfónico pero con pocos instrumentos”.

Todos al Escenario es un ciclo que invita al público a compartir escenario con los músicos creando un ambiente íntimo e interactivo. La idea surgió hace 8 años y con el tiempo fue adquiriendo mayor interés.

La creadora es Fernanda Bruno, quien lleva en sus espaldas una amplia trayectoria signada por su pasión a la docencia. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y considera que los papeles en la carrera de un músico son innecesarios, sostiene que el curriculum se arma con lo que se va haciendo a lo largo de la vida.

Hace 14 años que vive en Salta, “llegué con mi segundo marido para tomarme un año sabático, el lugar me subyugó y me quedé, le presenté a Felipe Izcaray un proyecto de música de cámara y así comencé”, dijo la profesora durante una reciente entrevista.

En 2016 cumplió cuarenta años de pedagogía del instrumento que se transformó en la razón de ser de su carrera, y tocó con la Orquesta Sinfónica un concierto para celebrar.

Actualmente es, además titular de la cátedra de Piano en la Licenciatura en Artes Musicales en la Ucasal.

Fue invitada a importantes festivales internacionales en Latinoamérica y en Estados Unidos: Festival Argerich, Buenos Aires, Festival Miami (Universidad de Florida), Festival de los Estados Americanos, en Washington, festivales en las universidades de Gainesville y de Loyola, Festival Latinoamericano de Piano y Música de Cámara, en Cochabamba, Bolivia, Festival Argerich, en Lugano, Suiza. Forman parte de su repertorio las obras integrales para piano de Beethoven, Schumann y Chopin.

Trabajó en el prestigioso Conservatorio Beethoven, en Buenos Aires, junto a la maestra Pía Sebastiani, su fundadora, desempeñándose como regente y teniendo a su cargo la cátedra de Piano Superior durante veinte años.

Siempre vinculó su desempeño como solista y pianista de música de cámara con la pedagogía, llegó a tener hasta 100 alumnos. Considera que la música es muy difícil de expresar, porque la pintura o la escritura queda plasmado, pero no es así para la música.

Su camino de pianista fue paralelo al de la formación de jóvenes en los campos de interpretación y música de cámara. La labor de pedagoga cuenta con su protagonismo junto al cuarteto ARS, de tres campings de Música de Cámara en Tandil, donde tuvo como invitados a la violista inglesa Jane Atkins y en ése momento, al embajador Umphery Modd.