Si hay un nombre que se asocia indiscutidamente a la cocina, ése es el de Doña Patrona C. de Gandulfo, quien a estas alturas ya forma parte de la memoria popular de nuestro país. Por eso, su legado no pierde vigencia y recientemente se lanzó la edición 103 de “El Libro de Doña Petrona”, la publicación sobre cocina más popular de nuestro país, que ha vendido más de tres millones de ejemplares en todo el mundo. La nueva versión revisada y definitiva llega a las librerías a 85 años de su primera edición.

En este contexto, y en diálogo con El Tribuno, Tomás Linch, de la editorial Planeta, a cargo del libro, señaló “Hay un criterio que usamos con Mariano Valerio, el editor que empezó el trabajo, y yo lo continué. Él viene de hacer mucho trabajo con la música, yo vengo de hacer cocina, y una de las cosas que convinimos cuando empezamos fue que editar a Doña Petrona es como remasterizar a Los Beatles. Es decir, que hay cosas que no se pueden tocar porque son así, tienen que ser así, y no se pueden modificar. Pero lo que sí se puede hacer es ordenar, y hacer que las cosas suenen mejor, sin perder el espíritu y sin perder el tono”.

Además, reveló “Una de las cosas que hicimos fue leer el libro como si fuese una novela, de punta a punta, y ahí nos dimos cuenta de lo que pasaba con el orden, con los tonos y los usos de los verbos. Nos dimos cuenta que el libro nunca había sido reeditado, sino reimpreso. A partir de ahí empezó el trabajo de reedición. Es decir, corregir y ordenar por sobre todo y después vestirlo con un papel que lo mereciera, una tapa que lo mereciera, un diseño más sobrio como buscando una idea vintage”.

Una mujer emprendedora

Asimismo, sobre las enseñanzas de Petrona reinterpretadas en clave feminista, el editor recalcó: “hay que entender las cosas en su época también. Justamente, gran parte del valor del libro es su valor antropológico. Ahí hay algo que no podíamos cambiar y que tiene que leerse como documento de época. Petrona es la primera mujer emprendedora de la Argentina. Una mujer que sola generó un proyecto editorial, una construcción de marca sobre sí misma, y en ese sentido su trabajo también es ejemplar. Me parece que está buenísimo leerlo y ver lo positivo y lo negativo, como marca de época y documento antropológico”, y Linch además añadió “También creo que es un momento excelente para defender a Petrona, porque ella defendía el hecho de cocinar en casa y hoy, cocinar en casa soluciona muchos problemas de alimentación. Desde ese sentido, su premisa es un punto de partida básico para defender la idea y la imagen de Petrona”.

La afamada cocinera nació el 29 de junio de 1896 en La Banda, Santiago del Estero, y falleció el 6 de febrero de 1992 en el barrio de Olivos. Ella es la autora de un libro que figura en el podio de los más vendidos en la historia de la industria editorial argentina, junto a la Biblia y el Martín Fierro, todo un dato que permite imaginar que la pionera de la cocina en la televisión argentina fue uno de los personajes más influyentes de nuestro país.

La nueva publicación contiene unas mil recetas y material adicional que incluye imágenes inéditas obtenidas del archivo familiar. Según Linch esta edición es la “definitiva, revisada, ordenada y corregida”. En esa labor fue encomendada por la periodista Laura Vilariño, quien detalló que Doña Petrona cedió los derechos de su obra y dejó de estar a cargo de las ediciones, lo que devino en “desprolijidades”, como la eliminación de las ilustraciones a las que seguía haciendo referencia el texto o la repetición de recetas.

La versión definitiva salva esos errores e incorpora detalles, como notas sobre cómo reemplazar ingredientes que ya no se consiguen. Además, respeta las recetas tal como las concibió su creadora, con proporciones y tiempos de cocción.

“El de Petrona, quizás sea el libro de cocina más vendido en español y posiblemente uno de los cinco libros de cocina más vendidos en el mundo. Petrona, en un momento en donde no había televisión, no había Internet ni Youtube, enseñó a cocinar a tres o cuatro generaciones, y destacó que cocinar es hogareño”, dijo Linch.

Amor por la cocina

También Marcela Massut, nieta de la referente culinaria, le explicó a este medio ”Mi abuela fue siempre muy especial: contenedora; de buen humor y muy familiera. En mi casa era todo un agasajo servir la mesa, aunque fuera solamente un té. Era un acto de amor. No importaba qué: era un mate, un té con pan con manteca, pero era la mesa con un mantel lindo, linda vajilla; siempre tenía algo de calidez. Y mi abuela era esa, no podíamos hablar de otra forma”, y prosiguió: “Esta edición es un sueño de muchos años”.

El emblemático libro tuvo múltiples traducciones y fue casi tan vendido como la Biblia, al respecto Massut, indicó “Creo que mi abuela se murió sin saber eso. Y es cierto lo que cuentan, de que a cada uno que llamaba, ella lo atendía. Hoy había un señor que contaba que tenía un evento para cincuenta personas en el Hindú Club, y mi abuela le armó todo el menú por teléfono. Esa era: no importaba quién, se trataba de que a nadie le salieran mal las cosas. Se trataba de pensar en el otro”, remarcó emocionada.