Cristiano: "Soy ambicioso, quiero dejar mi sello en Juventus"

Juventus y Turín recibieron calurosamente al astro portugués Cristiano Ronaldo, procedente del Real Madrid, quien estampó este lunes su firma en su nuevo contrato, con el objetivo de llevar a Juventus a lo más alto.

“Soy diferente a los demás jugadores, que piensan que su carrera está acabada cuando tienen mi edad”, declaró el estelar delantero de 33 años.

“Quiero demostrar que yo no soy como los demás, yo soy diferente”, añadió aludiendo a sus compañeros que privilegian a su edad los contratos jugosos en Catar o en China.

A sus 33 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro mostró su habitual confianza en sí mismo, ante una nutrida presencia de periodistas de todo el mundo después de su traspaso procedente del Real Madrid a cambio de 100 millones de euros.

“No tengo nada que demostrar a nadie, las cifras están ahí. Todo el mundo sabe lo que yo hice en el fútbol. Pero soy ambicioso y amo los retos, no me gusta quedarme en la zona de confort. Después de lo que hice por el Manchester (United) y el Real Madrid quiero dejar mi sello en la Juventus”, añadió.