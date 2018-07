Ramón Apaza: “Se la vamos a hacer difícil a River, no vamos a regalar nada”

Se acorta la espera y los trabajos en Central Norte se intensifican. El plantel afrontará la última semana de entrenamientos antes de emprender viaje el viernes por la mañana rumbo a Santa Fe.

Durante estos días, Ramón Apaza realizará fútbol, pero solamente entre el plantel. El técnico también estudió al millonario en el último amistoso de ayer frente a Independiente de Medellín, tal como lo vino haciendo en los tres encuentros que disputó el cuadro de Núñez en Estados Unidos.

“Vi los tres partidos de River y de este último partido se nota que hay una diferencia entre los titulares y los suplentes. Si bien la presión y la dinámica es la misma; la calidad y la jerarquía es diferente con los titulares. De todas maneras, sigue siendo un equipo peligroso y sigo con la misma conclusión de que River juega mucho con los laterales, como si fueran volante-delanteros. Ellos tienen esa idea de juego”.

Con respecto a los últimos días de trabajo de cara al partido frente a River, Apaza remarcó en qué hará énfasis ahora.

“Ya se trabaja más en lo mental, ya se tienen que sacar esa presión y tratar de disfrutar el partido. Lo vamos a tomar con toda la seriedad que se merece y se la vamos a hacer difícil a River, no vamos a regalar nada. Hay que estar concentrados al cien por ciento, estar bien de la cabeza. Este partido se juega con el corazón y la inteligencia”.

Santiago Pavisich fue uno de los últimos refuerzos que llegaron al cuervo y es el nueve requerido para este partido .

“Sabemos lo que genera un nueve de área como Santiago Pavisich, a quien podés utilizar para poder descargar, descansar con él. Si bien en la fase previa de la Copa Argentina no jugamos con un nueve, ahora se nos hace más simple con su presencia. Él sabe también que a la hora de defender es un defensor más”.

Por último, el entrenador azabache también se refirió a la expectativa que hay entre los hinchas y se lo hacen sentir.

“Ya en esta semana la previa se hace sentir, en el trabajo mis compañeros me comentan que salen en cinco colectivos y en la calle el hincha te da el aliento. Sé que el viernes nos van a ir a despedir y Central Norte donde va siempre hace pesar su historia, por la gente que lo acompaña. Sabemos que en Santa Fe no vamos a estar solos y eso genera un plus”.

El cuervo continuará hoy por la mañana los entrenamientos en el estadio “Dr. Luis Güemes” hasta el jueves, ya que el viernes por la mañana viajará y el sábado entrenará en el predio de Colón de Santa Fe.