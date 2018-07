Agobiados por la crisis, productores pidieron soluciones a las autoridades

Referentes de distintos sectores de la producción agropecuaria y agroindustrial de Salta se reunieron ayer con representantes del Gobierno provincial para transmitirles la preocupación que los agobia ante un escenario económico crítico que los tiene, aseguran, frente a una situación de quebranto.

El encuentro se produjo en la sede de la Cámara Regional de la Producción, adonde acudieron la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini; la senadora nacional, Cristina Fiore, y el diputado nacional, Pablo Kosiner; invitados por las autoridades de la entidad.

De la reunión participaron también los referentes de distintas economías regionales de la provincia, como el tabaco, vitivinicultura, especias, ganadería y legumbres, entre otras.

Eduardo Rodríguez, presidente de la Cámara Regional de la Producción y anfitrión del encuentro, inició las exposiciones del sector productivo al afirmar que hay una profunda preocupación del sector por la situación actual y los problemas de financiamiento que enfrenta hoy la producción.

Rodríguez aclaró que, si bien la devaluación es positiva para un sector del agro, que son los que exportan su producción, hay productores que están complicados por esta situación ya que son los que destinan sus productos al consumo interno. Destacó que tienen costos e insumos en dólares, aunque cuando venden cobran en pesos.

El titular de la Cámara Regional de la Producción alertó que desde la entidad creen que hay gente que está dejando de producir por la situación actual de volatilidad generada por las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional y advirtió que muchas producciones de las economías regionales están en situación delicada.

Si bien agradeció la presencia de las autoridades provinciales en la reunión y el permanente acompañamiento del Gobierno salteño, Rodríguez anticipó: "Nuestra posición es muy delicada, incluso se diría al borde del quebranto".

Pero agregó que el sector no tiene "espíritu de protesta ni de manifestaciones" y, en este sentido, indicó que si el Estado nacional y provincial brindan "las herramientas necesarias, podemos salir de la crisis produciendo, que es lo que todos queremos".

Ángel Medrano, referente del sector especiero de los Valles Calchaquíes, señaló que "la producción atraviesa por una situación muy difícil como consecuencia del actual escenario económico".

"El productor no tiene confianza en este Gobierno para seguir invirtiendo", manifestó Medrano y luego aclaró que "nosotros no estamos esperando a ver qué nos tiran desde la Nación, queremos acompañar al desarrollo del país, pero no nos dan oportunidades".

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Vitivinícola y Agropecuaria (Coviagro), Miguel Lovaglio, explicó que el sector enfrenta "un serio problema con la recesión, que nos tira los precios abajo".

No obstante, resaltó que "afortunadamente la bodega que pudimos levantar gracias al apoyo del Gobierno provincial funciona muy bien, lo que nos permitió seguir haciendo vinos, que es lo que sabemos hacer y ahora estamos trabajando duro para colocarlo".

Lamentó sin embargo que "el Gobierno nacional también permitió el ingreso de 80 millones de litros (de vino) de Chile, con lo cual hay muchos problemas para colocar no solo la producción local sino toda la nacional".

Finalmente, celebró que, "pese a que estamos atravesando una situación difícil, pudimos salvar a un montón de productores”.

A su turno, el gerente de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, Germán Martos, cuestionó los alcances de la reforma tributaria impulsada por Nación y afirmó que “ninguna política regional que no tenga apoyo oficial puede ser expansiva sin las herramientas adecuadas”.

“Necesitamos políticas no ya para dotar de rentabilidad a los productores sino, aunque más no sea, para poder contenerlos”, se quejó.

Advirtió que “se acerca la época en la que empezamos a dotar a los tabacaleros de insumos y necesitamos moratorias para que los productores puedan planificar a largo plazo”.

Finalmente cuestionó cambios en las medidas recaudatorias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que se contraponen con la normativa con la que se venía trabajando en el sector y pidió la colaboración de los legisladores para visibilizar la situación.

Natalio Iglesias, presidente de la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, reclamó la reapertura de la moratoria impositiva tanto por parte de Provincia como de Nación. “Tenemos problemas de rentabilidad, los golpes climáticos y económicos nos están afectando pero el Gobierno no entiende la problemática del sector, que es que no somos competitivos”, aseguró y afirmó que “en todo el mundo la actividad agropecuaria está subsidiada y tiene buena infraestructura”.

“Necesitamos que la Provincia se ponga a la altura de las circunstancias y que apoye a las producciones locales y, principalmente, necesitamos financiamiento”, finalizó.