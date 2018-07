Un 16 de julio en el recuerdo del padre de Luján Peñalva

A seis años del doble crimen como se investiga ahora o doble suicidio como archivaron la causa entonces, tanto el padre de Luján Peñalva como una de sus tías recordaron con tristeza infinita el triste fin de dos adolescentes y la cadena de encubrimientos y omisiones manifiestas que hicieron posible el archivo de la causa, que cerró en la hipótesis de un pacto suicida, que se realizó supuestamente sin conocimientos criminales, con una sola cuerda de tracción pendular, caso inédito en la historia del crimen y técnica de imposible éxito según sustentan expertos forenses.

Ayer, en la tarde cuando justamente se cumplían los seis años de la desaparición física de estas dos adolescentes el padre de Luján, Gustavo Peñalva, dijo a El Tribuno: "La tristeza es enorme, pero a seis años hemos visto una luz de justicia, que fue creciendo desde la oscuridad y desde el silencio del prevaricato.

Hoy -por ayer- Luján volvió a foja cero, pero esta vez nosotros, sus deudos, estamos más fuertes que nunca, estamos apoyados por todos aquellos que aman la verdad, estamos con Dios, que puede tardar en hacer Justicia pero sabemos que cuando llegue será ejemplar".

"Nadie nos trata hoy de locos, al contrario, nos dan fuerzas para llegar a una verdad esquiva, llena de intereses malditos. Para que la gente tenga una idea de lo que vivió Gustavo Peñalva (yo, el papá) aquel 16 de julio de 2012, les voy a contar con mi letra cómo y cuándo aunque no sé el porqué", escribe Gustavo Peñalva (Tití). "La parte triste de la noticia la recibí en la Brigada, en la calle Chile, me avisaron en la manifestación que pedía la aparición de las chicas, en la entrada del barrio San Carlos, que había una mujer que había visto a las chicas por la zona de los valles y que venía a testimoniar, llegó la mujer después de tres horas, yo les pedí anteriormente que fueran a buscarla porque veía algo extraño ante tanta demora y la urgencia que tenía yo por saber de las chicas y dijeron que vendría sola en colectivo y no me dejaron preguntarle nada, que ellos iban a tomarle declaración, pasaron dos horas más y argumentaban que estaban ocupados, hasta que me enteré por un amigo y el televisor de la Brigada que habían encontrado a las chicas. Salí desesperado a la puerta para buscar en qué irme y me esperaba en la puerta un excompañero de trabajo que me llevaron a San Carlos".

Un recuerdo

"También en ese momento escuché las sirenas de los bomberos algo que siempre voy a recordar de una forma muy triste. Considero que me tuvieron retenido todas esas horas para plantar la escena, algo que hoy por hoy tiene sustento, por los testimonios recibidos al teléfono con reserva que atiendo personalmente y también al haber conversado personalmente, creo que muchas de estas personas van a tener que sentarse en el banquillo a contar de su proceder demasiado oscuro. Yo puedo contar sin ningún tipo de temor esta historia, creo que las personas que pierden un ser querido pierden el temor a todo", levanta su mano del teclado y nos de vuelve la PC.