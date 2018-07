Los participantes que más puntos sumaron fueron los ganadores del concurso Jugá tu Mundial.

Los premios constan de camisetas de la selección y pelotas entre otros regalos. Para retirar sus premios deben pasar por la planta editorial de El Tribuno, Avenida Ex Combatientes de Malvinas 3890, desde las 11 hasta las 18, de lunes a viernes. Recordá traer tu DNI.

A continuación la lista de ganadores y el detalle de premios de acuerdo a la posición obtenida.

Posición DNI NOMBRE APELLIDO 1 481 Gabriel lopez villoldo 2 991 Rafa Pereyra 3 026 Juan alberto Zoto 4 347 Aldo cesar Garcia 5 180 Francisco Chaile 6 528 Cristian Villa 7 852 Roberto Gramajo 8 068 gustavo luis alfredo luna 9 149 Lukas Vandale 10 862 Fcel Ddx 11 022 Martin Blasco 12 521 German Guerrero 13 382 Veronica Cáceres 14 052 Claudio Medina 15 817 Jose Accietto Velarde 16 194 Gastón Fortuny 17 24527124 contrera

Los premios según el puesto

1°: 1 camiseta original de la Selección Argentina, 1 pelota de Fútbol Mundial de Rusia original, 1 botella térmica con logo y bandera

2°: 1 camiseta original de la Selección Argentina, 1 pelota de Fútbol Mundial de Rusia original y 1 botella térmica con logo y bandera

3°: 1 camiseta original de la Selección Argentina, 1 pelota de Fútbol Mundial de Rusia no original y 1 vaso térmico con logo y bandera

4°: 1 camiseta original de la Selección Argentina, 1 pelota de Fútbol Mundial de Rusia no original y 1 vaso térmico con logo y bandera

5°: 1 camiseta original de la Selección Argentina y 1 pelota de Fútbol Mundial de Rusia no original con logo y bandera

6°: 1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 pelota de Fútbol Mundial de Rusia no original con logo y bandera y 1 botella térmica con logo y bandera

7°: 1 camiseta de la Selección Argentina no original, 1 pelota de Fútbol Mundial de Rusia no original

8°: 1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 botella térmica con logo y bandera

9°: 1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 botella térmica con logo y bandera

10°: 1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 botella térmica con logo y bandera

11°:1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 botella térmica con logo y bandera

12°:1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 botella térmica con logo y bandera

13°: 1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 vaso térmico

14°: 1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 vaso térmico

15°: 1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 vaso térmico

16°: 1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 vaso térmico

17°: 1 camiseta de la Selección Argentina no original y 1 vaso térmico