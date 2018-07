Carlos Tevez dijo este martes que Boca Juniors es candidato a obtener la Copa Libertadores de América, aunque remarcó que hay otros equipos importantes con los cuales pelea.

El futbolista destacó que “es muy importante afinar al equipo para lo que viene, porque terminamos muy justos el semestre pasado”.

“Por lo que es Boca, que te exige más que los demás, siempre te piden. Nos hizo muy bien salir campeones y clasificarnos en la Copa. No podemos cometer los errores del semestre pasado. Nos estamos preparando de la mejor manera para ganar la Copa, no hay margen de error en esta fase”, dijo.

Tevez, que contó que el año que viene se lanzará una serie que relatará cómo fue su infancia, fue muy crítico sobre el desempeño de la Selección argentina en Rusia.

‘Todos poníamos una ilusión pero sabíamos que no iba a pasar. Es muy difícil llegar lejos en el fútbol si no tenés una idea clara. Seguimos cayendo en la misma ignorancia que tenemos. Es muy difícil ganar un Mundial sin un proyecto a largo plazo‘, cerró.