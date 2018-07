Iván Sandobal, PF de Central Norte: “Me adapté al ritmo de vida de cada jugador”

Es el encargado de la preparación física de este Central Norte que intentará dar el batacazo el domingo en Santa Fe frente a River.

Iván Sandobal tiene 26 años y llegó hace dos al cuervo para trabajar en la tercera división. Luego pasó a trabajar con la primera local y desde hace un tiempo se desempeña con el plantel superior.

“Estudié en la Universidad Católica de Salta y me recibí hace dos años de profesor de Educación Física”, comentó el PF. “Comenzamos el 18 de junio a entrenar para este partido; no buscamos hacer una pretemporada porque Central se está preparando para un solo partido, hacer una pretemporada significa trabajar con volúmenes altos y en la preparación física se corre riesgo de lesionar a un jugador. Me decidí trabajar con adaptación y con trabajos de alta intensidad para poder llegar bien a este único partido”.

El trabajo mental también fue parte de la preparación. “Aconsejo mucho a los jugadores sobre el tema de la recuperación, que es el entrenamiento ‘invisible’ y lo más importante es el descanso, la alimentación. La suplementación es clave y Central Norte nos pudo conseguir proteínas, lo cual les estoy dando a los jugadores según el peso corporal de cada uno. Es mucha la diferencia de la preparación física de Central con la de River, ellos viven para el fútbol, en cambio tenemos jugadores que trabajan hasta de noche, es un poco complicado y tanto yo como el cuerpo técnico nos adaptamos al ritmo de vida de cada jugador”, agregó.

El PF Sandobal también marcó las diferencia entre los futbolistas de ambos equipos: “Los jugadores de River tienen una dinámica diferente, son muy veloces, como Pity Martínez; nosotros tenemos que contrarrestar con intensidad. Matías Iglesias es nuestro jugador que hará ese trabajo, Jesús Calderón tiene mucha resistencia, ida y vuelta, al igual que Benjamín Jurado”.

Con respecto a su vida fuera de Central, Sandobal contó: “Trabajo en un gimnasio y preparo jugadores en La Loma. Nací en El Galpón, un pueblo muy futbolero, jugué en Cachorros pero no llegué a ser como mi hermano Aníbal. Me dediqué a lo que más me gusta, la preparación física”.

Por último, y a cuatro días del partido frente a River, Sandobal expresó: “Es algo único, nunca estuve en un estadio como el de Colón. Es una experiencia que hay que aprovecharla al máximo, aprender más que nada. Esperamos hacer un buen partido, tenemos un rival complicado que tiene una muy buena base, para nuestros jugadores también es algo único y los hinchas se merecen que los jugadores dejen todo”.