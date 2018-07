Tevez: “Somos candidatos en la Libertadores”

Carlos Tevez dijo este martes que Boca Juniors es candidato a obtener la Copa Libertadores de América, aunque remarcó que hay otros equipos importantes que darán pelea.

El futbolista destacó que “es muy importante afinar al equipo para lo que viene, porque terminamos muy justos el semestre pasado”.

“Por lo que es Boca, que te exige más que los demás, siempre te piden. Nos hizo muy bien salir campeones y clasificarnos en la Copa. No podemos cometer los errores del semestre pasado. Nos estamos preparando de la mejor manera para ganar la Copa, no hay margen de error en esta fase”, dijo.

En declaraciones formuladas a ESPN en Estados Unidos, no le esquivó al peso que significa disputar los octavos de final de la Libertadores, donde Boca enfrentará a Libertad de Paraguay.

“Los que estamos acá sabemos que tenemos que ser protagonistas en todo momento. Somos candidatos en la Copa y tenemos que asumirlo”, indicó.

Sin embargo, remarcó que “es una de las Libertadores más duras de los últimos años porque clasificaron muchos equipos fuertes que ya saben lo que es haberla ganado”.

Consultado si era mejor o peor no cruzarse con equipos argentinos en la llave que le tocó, sostuvo que “para ser campeón tenés que ganarle a todos”.

Por último, destacó el trabajo que se está realizando en Sarasota, Estados Unidos, donde Boca está efectuando la parte más fuerte de la pretemporada.

“Esta semana por suerte ya están empezando a bajar las cargas. Pero hay que hacer contento estos trabajos, siempre pensé que son clave y la base para lo que viene”, afirmó.

Tevez, que contó que el año que viene se lanzará una serie que relatará cómo fue su infancia, fue muy crítico sobre el desempeño de la Selección argentina en Rusia.

Además, a Tevez le consultaron si tuviera la chance de volver el tiempo y repetir alguno de todos los partidos de su carrera. ¿Cuál sería?. Y el Apache respondió casi sin tomarse tiempo para pensar: “El de Independiente del Valle”. Es una herida que aún no cierra. Haber estado tan cerca de cumplir con el gran anhelo tras su regreso a Boca podría haber cambiado todo lo que vino después: su salida a China por la puerta de atrás y su regreso cabizbajo.

“Todos poníamos una ilusión pero sabíamos que no iba a pasar. Es muy difícil llegar lejos en el fútbol si no tenés una idea clara. Es muy difícil ganar un Mundial sin un proyecto a largo plazo” cerró.