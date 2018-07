Alfonsín abrirá un espacio para quienes no comparten el rol de la UCR dentro de Cambiemos

El radical Ricardo Alfonsín criticó que el PRO domine al oficialismo. ‘No gobierna Cambiemos, gobierna el PRO‘. El dirigente agregó: ‘Nunca dijimos [desde el radicalismo] que pensábamos lo mismo con el PRO‘. Y contó que reclamó para que se creara ‘un mecanismo hacia dentro de Cambiemos para que cada una de las fuerzas pudiera opinar antes de que se tomaran las decisiones‘.

Además, anunció que en agosto va a abrir un espacio interno para aquellos que no comparten el rol que tiene la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos.

Según proyectó, cuando cambie el contexto del país que llevó a formar el ‘frente plural‘ de Cambiemos, ‘la UCR tiene que reunirse en un frente con los que piensan igual‘. Pese a esto, para él no es momento de analizar esto: ‘Hoy está prohibido plantear esta discusión‘.

Finalmente, opinó que hay dos modos de estar en el frente. Por un lado, de un modo acrítico, como si no tuvieran derecho a opinar; o intentando influir en las decisiones y evitar que se cometan errores. ‘Hoy el radicalismo tiene la posibilidad de tener más influencia pero no se si va a aprovechar esa posibilidad‘, confesó.

Fuente: La Nación