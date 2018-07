VIDEO: Para Pichetto, “Cristina será candidata y se puede llevar parte del peronismo”

El senador y jefe del bloque justicialista Miguel Angel Pichetto aseguró en una entrevista con Luis Novaresio (A24) que Cristina Kirchner competirá en las elecciones presidenciales de 2019 por su partido, Unidad Ciudadana: “La ex presidenta va a ser candidata” y “se puede llevar parte del peronismo”.

Elecciones en 2019: “El peronismo federal tiene que tener una construcción política y un liderazgo político”, recalcó Pichetto. “Y tiene que tener candidatura para expresar esa alternativa. La ex presidenta va a ser candidata, no entiendo como algunos analistas y politólogos en la Argentina no entienden eso”.

“Unidad Ciudadana es el partido político y ella (Cristina) va a ser candidata por Unidad Ciudadana”, reafirmó. “Va a serlo. Y en un frente de Centro Izquierda. Si se puede llevar parte del peronismo, se lo va a llevar, pero va a ser candidata. Es casi obvio que lo va a ser, porque además están desarrollando en todo el interior Unidad Ciudadana”.

Pichetto afirmó además que Cristina Kirchner es “la mejor opción para el Gobierno” de Macri “en términos de construcción”.

“Repetir el escenario de un esquema de polarización. No conviene que aparezca nada que pueda ser democrático, que pueda expresar ideas diferentes y que pueda ser opción dentro del proceso”, dijo el senador.

“Desde que terminó el gobierno de Cristina Kirchner he decidido que el peronismo tiene que tener un proceso de cambio, de renovación, que encarne una propuesta de reconciliación con los sectores medios, los medios de comunicación, la Justicia, las Fuerzas Armadas”, agregó Pichetto antes de asegurar que “con Cristina Kirchner se podía hablar”.

“Era difícil modificar la toma de decisiones, pero se podía hablar”, aseguró. “La diferencia con este gobierno es que no se debate hacia afuera. Se podía hablar hacia adentro, creo que es así como debe funcionar un gobierno. Definida la acción, el peronismo acompaña, tiene un sentido de responsabilidad. En Cambiemos hay muchas voces que hacen ruido: ¿El debate de las tarifas quién lo empezó?”.

- ¿Qué dijo sobre la situación económica?

- La devaluación impactó fuertemente en el salario de los trabajadores e implica pérdida de poder adquisitivo. La economía tiene una dinámica compleja que visualiza para los próximos meses un proceso recesivo. El Gobierno ya hizo el ajuste, que quede claro, el ajuste lo hizo con la devaluación.

Esto ha licuado salarios, gastos, impacta sobre los sectores del trabajo y aliviana las cargas en el sector público porque la licuación a través de la devaluación determina menos recursos para sostener la administración publica (...) No quiero tener una mirada negativa, pero algo ha ocurrido en estos últimos tiempos que determinó que el gobierno vaya al FMI. Nadie puede negar los hechos. Pensaban que con el gradualismo podían solucionar problemas estructurales. Hicieron un mal diagnóstico cuando asumieron”.

Y no se olvidó de Carrió: “Tengo una visión de respeto a su trayectoria, es una voz potente, a veces exagera, analiza de manera exagerada, pero es una figura importante, ha tenido el reconocimiento de una manera abrumadora en la Ciudad; el Gobierno tiene beneficio y problemas con Carrió”.