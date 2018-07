Argentina tiene las tasas más altas del mundo, por encima de Venezuela, Irán y Nigeria

Aunque muchos no se hayan percatado, en apenas dos meses la economía argentina sufrió una transformación. Sucede que la brutal devaluación de mayo y junio tuvo como corolario un aumento en las tasas de interés de todo el sistema financiero, que llegaron a niveles estratosféricos y ahí continúan, observando al resto del planeta desde las nubes.

El Mundial de las tasas de interés lo estamos ganando con comodidad: la Argentina (40%), Venezuela (21%), Irán (18%), Turquía (17,75%) y Nigeria (14%) ocupan las primeras posiciones.

¿Cómo afecta esta situación tu vida cotidiana?

Las tasas de interés pueden interpretarse como ‘el costo de oportunidad del capital‘. Si se encuentran en niveles bajos, la gente tiene más estímulos para consumir bienes y servicios que para ahorrar dinero. Si sus niveles son altos, cada vez que vamos a realizar una compra pensamos cuánto dinero obtendríamos si lo pusiéramos a ‘trabajar‘ en lugar de gastarlo.

El mismo razonamiento aplica para el dólar: Si las tasas de interés están altas y no abundan los pronósticos de devaluación inminente, menos incentivos tendré para comprar dólares y más para invertir en Lebacs, plazos fijos en pesos, etc.

Especulando con esta respuesta de los particulares a la política de tasas, el Banco Central elevó en los últimos meses el premio a quienes destinan su dinero a instrumentos de renta fija en pesos subiendo encajes para incrementar los montos en pesos que los bancos deben mantener congelados, de modo de desincentivar la compra de dólares en el mercado cambiario (que computa como fuga de divisas)y combatir la inflación a través de la caída del consumo.

En caso de tener éxito, ambas espadas de Damocles (devaluación e inflación) serán historia. El problema es que en el mientras tanto los daños colaterales pueden afectar severamente a la mayoría de la población.

Cuotas y pago mínimo con tarjeta de crédito

Visa y American Express se subieron a la ola de la suba de tasas y establecieron para las compras en cuotas fijas (que no quiere decir ‘sin interés‘ sino que el monto de las cuotas es fijo y no cambia mes a mes) un nivel del 79% anual para los pagos en 3 meses y del 94% anual para los pagos en 12 meses.

Estos costos pueden figurar correctamente desglosados en la letra chica de la operación del pago en cuotas o incorporarse en el precio final del producto previo a la financiación en cuotas.

En este contexto, vuelven a ganar terreno los planes de consumo a tasa subsidiada como ‘Ahora 12‘ o ‘Ahora 18‘, donde el Estado asume parte del costo de la operación en cuotas.

Recomendaciones a los usuarios de tarjetas de crédito:

1) Comprar en cuotas solo bajo los programas ‘Ahora 3, 6, 12 o 18‘ para evitar una carga excesiva por diferir el pago de la compra y no abonar en cuotas bajo otras modalidades por más que nos aseguren que son cuotas sin interés.

2) Siempre cancelar el total del resumen y nunca el pago mínimo. En estos momentos, el CFT (Costo Financiero Total) de pagar solo una parte del resumen y patear para más adelante el resto asciende al 105% anual en varias entidades emisoras de plásticos.

Créditos hipotecarios a tasas desconocidas

Ya supera el 60% la caída de la demanda de créditos hipotecarios a tasa UVA. Si el dólar se mantiene estable, la inflación rondaría el 30% este año, pero si el dólar retoma su marcha alcista, la suba de precios podría ser aún mayor.

En el avance del proyecto de Presupuesto 2019 que prepara Nicolás Dujovne se proyectó una inflación del 17% y no hay pronósticos para el valor del dólar puesto que se dejará que fluctúe libremente. Resulta llamativo que alguien proyecte un número de inflación cuando no se anima a especular qué precio tendrá la divisa norteamericana, habida cuenta de la estrecha relación que existe entre ambas variables (en economía se le llama ‘pass through‘ al traslado a precios de una devaluación).

Por ende, tomar un crédito hipotecario UVA en estos momentos implica endeudarse a una tasa en crecimiento que no se sabe de cuánto será en el futuro inmediato. Quizá lo mejor sea esperar que aclare el panorama antes de soñar con la casa propia.

El escenario actual es muy complicado para el ciudadano de a pie. Debe aprender a navegar en aguas turbulentas sin dejarse obnubilar por los momentos de aparente estabilidad financiera.

Hacer de cuenta que no pasó nada y seguir con nuestros comportamientos financieros previos a la crisis de mayo y junio puede significar un costo muy alto. Conviene modificar hábitos, estudiar el mapa y conocer estrategias alternativas.

Fuente: La Nación