A 10 años de la 125: tras el voto “no positivo”, en el campo quedaron espinas

Una década después, el campo siguió y sigue dando batalla contra el ‘poder político‘. Más allá de lo político, la caída de las retenciones móviles, en aquella noche del voto ‘no positivo‘ de Julio Cobos no redundó en un éxito económico como se esperaba, según el sector agropecuario. Porque luego los precios internacionales bajaron, la inflación subió sin pausa, y hasta diciembre de 2015 el tipo de cambio condicionó mucho los bolsillos de los chacareros.

Desde que Mauricio Macri bajó a 30% ese gravamen sobre la soja, y eliminó totalmente las de los demás granos, hubo un reverdecer de cultivos, especialmente del trigo y el maíz, que no sólo trajeron dinero sino un sistema de rotaciones en los lotes, ambientalmente más sustentable y mucho más dinamizador de la economía en ciudades y pueblos de la región central del país.

Con todo, en la disputa conceptual y política el campo ha avanzado varios casilleros: de ser visto hasta 2008 como un sector ‘atrasado y puramente rentístico‘ ha pasado a ser considerado como un respetable en cuanto a tecnología.

Pero todavía falta que muchos dejen de ‘envidiarlo‘ y lo vean como un socio para el desarrollo. De hecho, ahora que las cuentas no cierran, en vez de alentar un aumento de la producción que traiga más divisas... se piensa al campo como ‘un privilegiado que debe aportar lo que le sobra‘, según publicó Clarín.

Esas visiones no tienen en cuenta a la sequía que achicharró inversiones y enflaqueció el capital de trabajo de la cadena que representa el motor de muchas otras actividades conectadas. Tampoco que muchas actividades como la lechería, especialmente, y otras como la avicultura y la porcinicultura pelean contra los ‘costos argentinos‘. Y que miles de pequeños y medianos chacareros se han quedado sin escala para seguir ofreciendo continuidad laboral a las nuevas generaciones.

Lo que no cierra, además de las cuentas fiscales, es que a los que tienen fuerzas para seguir tirando para adelante, se les cascotea el rancho con amenazas de nuevos manotazos. Se busca recuperar confianza, pero la incertidumbre no resuelta es una espina que todavía pincha.