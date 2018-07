Bandera Vecinal cree que hay una campaña de difamación

Luego de la polémica que se generó por la aparición de Bandera Vecinal en una manifestación en contra de la legalización del aborto que se realizó en la UNSa, desde la agrupación política consideraron que hay una "campaña de difamación" en su contra.

"Expresamos nuestro repudio y preocupación por la presencia de la organización política Bandera Vecinal en el predio de nuestra Universidad Nacional. La misma, cuyo referente nacional es el reconocido militante neonazi Alejandro Biondini, ha manifestado posturas antisemitas, xenófobas y negacionistas del terrorismo de Estado", difundió el lunes Adiunsa (Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa)

El Consejo Directivo de Bandera Vecinal emitió ayer un comunicado en el que consideró que Adiunsa es "una agrupación ultraizquierdista y abortera que nuclea a un puñado de docentes".

Además, pidieron aclarar que "el Partido Bandera Vecinal es un partido político legal de ideología nacionalista argentina, con personería jurídico-legal definitiva desde el año 2014 en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, que ya está constituido además en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Corrientes y, desde febrero de este año, también en nuestra provincia de Salta".

En el comunicado, el partido también señaló como su "líder a nivel nacional" a Alejandro Carlos Biondini y opinó que el referente "ha demostrado a lo largo de su trayectoria que todas las acusaciones difamatorias que se le hicieron fueron falsas, y en razón de ello está habilitado judicialmente e interviene sin problema alguno en las elecciones federales".

Bandera Vecinal expresó además que no reivindica al "gobierno militar". "Nada más alejado de la realidad. Nuestro partido no solo no reivindica a dicho gobierno, sino que sostiene que la entrega de la independencia económica de nuestro país comenzó con el nefasto proceso de Martínez de Hoz", sostiene el texto que hicieron llegar a los medios de comunicación.

"Incluso por esa época, Biondini era secretario general de la JP Capital Federal y acompañaba al Dr. José María Rosa en la revista Línea, uno de los órganos de la resistencia peronista. Esto echa por tierra todas y cada una de las afirmaciones mendaces que se han propagado irresponsablemente en ciertos medios de la prensa local", agregaron.

Los integrantes del Consejo Directivo también advirtieron: "El Partido Bandera Vecinal hace reserva de todas las acciones penales y civiles que correspondan contra quienes continúen calumniando y difamando a nuestro partido y a sus dirigentes".

"Como nacionalistas sabemos muy bien que estamos enfrentando a poderes muy grandes por defender los valores de la patria, la vida y la familia", sostuvieron.

La manifestación en contra del proyecto que legaliza la interrupción del embarazo, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, se hizo el lunes frente al rectorado de la UNSa.

Docentes y alumnos se reunieron para rechazar una resolución en la que el Consejo Superior de la casa de estudios se pronunció a favor de la legalización del aborto.

La polémica surgió cuando empezaron a circular fotos en las que se veía de fondo el símbolo de Bandera Vecinal y Adiunsa expresó su preocupación en un texto que se compartió en las redes sociales y se publicó en los medios de comunicación.

Alejandra Falú, docente de la Facultad de Medicina y una de las referentes que convocó a la manifestación, aseguró que no conoce a los integrantes del partido Bandera Vecinal y que se había invitado a la comunidad universitaria en general.