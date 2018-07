Desesperado pedido de los padres de una menor desaparecida

A de 12 días de la desaparición de una menor de 14 años de su domicilio en finca Las Costas, su padre, Jorge Humberto Yavi, dialogó crudamente con nuestro matutino. Aseguró que más allá de los delitos que le caben al acusado de pergeñar la fuga, lo que más urge es la aparición de la jovencita o al menos saber el paradero y su estado de salud.

Yavi, empleado municipal, dijo ayer que la historia que está escribiendo con mucho dolor tiene en parte su grado de culpa. "Esto comenzó hace unos meses, cuando en la Municipalidad de San Lorenzo se presentó un joven recién venido de Buenos Aires, quien se hallaba sin trabajo", explicó. Yavi identificó a esa persona como Facundo Chocobar.

Facundo Chocobar, el acusado.

"Así, me lo asignaron a la división poda de arbolado y ornamentación, donde yo soy el encargado. Allí Chocobar me contó que en Buenos Aires trabajó en un restorán llamado La Salteñita y que de la relación con una peruana nació una niña", comentó. "Pasaron unos días y me relató, siempre en papel de víctima, que la madre se había marchado junto a su hija a Perú", refirió. Dijo que a partir de esa relación laboral Chocobar se fue acercando a su domicilio en finca Las Costas, donde conoció a Iris.

"Quizá mi hija sintió pena de su relato y se quedó prendada de sus mentiras. Me escondieron todo. El que era mi compañero de trabajo estaba junto a mí todo el tiempo y nunca me dijo una palabra, hasta el maldito día en que los vi besándose", recordó. "Entonces Chocobar me dijo "tenemos que hablar'. "No -le dije- ahora ya no. Eramos amigos, te enseñé a trabajar, te di de comer. Te presté dinero y me pagas con esto', así le contesté".

Por ese motivo pidió que trasladaran a Chocobar a otra sección, "y cuando partió le advertí, "si se entera mi mujer te manda preso, arreglá tu vida y dejá vivir a los niños'. Por más de un mes y medio no pisó más mi humilde casa".

Recordó que en una oportunidad le prestó 7.000 pesos para que viajara a Perú a buscar a su hija. "El 6 de julio, cuando desapareció con mi hija, yo salía de cobrar mis haberes y allí lo encontré y me devolvió 1.000 pesos. Fue un cruce en silencio, intentó decirme o me dijo "yo a usted lo quiero como a un padre', pero le contesté de mala forma".

Humberto Yavi dijo que siente culpa, pero que nunca imaginó lo que este hombre estaba tramando. "Yo creo que lo pensó muy bien, fue deliberadamente a encontrarse conmigo porque en la misma tarde, sabiendo que yo había cobrado, hizo que mi hija se llevara todo el dinero que había en casa y hui con ella, seguramente con engaño". Lo que Yavi teme es que Chocobar la haya llevado a Perú, con la excusa de buscar a su supuesta hija..

El desesperado padre cree firmemente que "este tipo la embobó con mentiras y esperó para robarme el dinero y llevar con engaño a mi hija"

Contó que Iris nunca salió sola y teme que Chocobar le haya hecho daño. "No tenemos vecinos, porque vivimos en el corazón de una finca, a tres kilómetros de la ruta. La única forma en que mi hija haya desaparecido, entre las 17.15 y 17.30, es que la hayan venido a buscar en un remise. Si esto fue así, este tipo lo planeó todo", expresó.

Dijo que la Brigada de Investigaciones no halló rastros de compra de tickets en las principales terminales de ómnibus de la capital.

"Mi hija anda indocumentada, porque todo dejó aquí, salió solo con lo puesto", subrayó. Según Yavi, el día que Iris desapareció estuvo tranquila todo el tiempo, y por eso nunca sospecharon que se iría. Más tranquilo, Yavi sostuvo que no puede creer que desaparezca una menor de esa manera, sin dejar rastros. "En la marcha (del lunes) nos dimos cuenta que nuestro caso está multiplicado por decenas, y eso es doloroso. Queremos a nuestra hija en casa, primeramente, pero ahora, y que esto no sea como los otros casos donde los años pasan y las respuestas nunca llegan", enfatizó.

"No queremos engrosar la lista de las asociaciones y fundaciones que emergen casi a diario por esta problemática. Si funcionara la Justicia y la policía trabajara como debe ser no tendrían que pasar estas cosas", señaló. Frente a lo expuesto, Yavi pidió a los salteños y a todas las personas que "nos den los datos más certeros que puedan y que no nos llenen de amargura con erróneos o falsos". Y agregó. "la tragedia envolvió nuestra familia y tanto nosotros como sus otras tres hermanas clamamos por que aparezca sana y salva, y agradecemos a los estudiantes del colegio secundario 25 de Mayo por su solidaridad".

El cuento de la hijita

Para la madre de Iris, Delia Mary Gonza, Chocobar la llevó con el cuento del sufrimiento que sentía por la ausencia de su hija, supuestamente radicada en Perú. "Así llegó a dominarla completamente, al punto que al parecer tramaron un viaje hacia allí, quizá. Ese es nuestro mayor temor", señaló la mujer.

"Como seguramente le faltaba plata le exigió a Iris que tomara el dinero que había en casa para ayudar en sus inconfesables planes de huir con ella. Quizá le llenó la cabeza de mentiras, de historias que usan siempre estos depravados", expresó con una sensación de angustia.

Por ello pide a la Justicia que investigue si salieron del país, y que si fuese así se ordene una captura internacional. "No es posible que chicas como Iris puedan desaparecer así, no es posible", afirmó con vehemencia. Su papá definió a Iris como una chica de 1,60 metros, de contextura robusta o gordita, de tez trigueña. Al momento de su desaparición vestía un jean nevado, una remera mangas largas lila con blanco, un camperón negro con una bufanda blanca. Lo llamativo para la familia Yavi es que el sujeto hizo huir a su hija sin documentos "y eso nos hace pensar que su objetivo era solamente el dinero, y eso nos preocupa".

"Estamos clamando que toda la tecnología que hay en cámaras de videovigilancia y los espías de celulares colaboren con esta causa, porque 15 minutos después de la fuga se apagaron los celulares de mi hija y el de este sujeto, cuyo nombre se me torna impronunciable", concluyó la mujer