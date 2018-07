Álvarez: “Trabajé y luché mucho para esto. No me lo esperaba”

El arquero Milton Álvarez, el quinto refuerzo de Independiente que llega proveniente de Deportivo Morón, se mostró complacido y sorprendido por su llegada a uno de los cincos clubes grandes del País.

Luego de realizarse la revisión médica para firmar en el Rojo, contó: “Trabajé y luché mucho para esto. No me lo esperaba. Pasé por todas las categorías y siempre soñé con llegar a Primera División”.

Álvarez, de 29 años, fue adquirido en 150 mil dólares y llega para ser suplente de Martín Campaña luego que las otras opciones que evaluaba la institución (Ezequiel Unsain y Alexis Martín Arias) fueron descartadas por su elevado valor.

El futbolista, que firma un contrato por tres temporadas, manifestó que esta “es una oportunidad que no voy a dejar pasar, espero estar a la altura”.

“Veré si tengo la posibilidad de viajar a Japón (Independiente juega la Suruga Bank), sería arrancar de forma ideal. Todavía no hablé con Ariel (Holan)”, dijo en declaraciones formuladas a TyC Sports.

Álvarez, que jugó en Colegiales, Sportivo Italiano y Huracán de Tres Arroyos, afirmó que llega a Independiente para “aprender de los más experimentados y a sumar donde me toque”.

“Campaña es de selección y tengo que aprender mucho de él. Me considero un arquero sencillo, sin complicaciones. Soy zurdo y trato de ser explosivo y potente”, cerró.

Álvarez es el quinto refuerzo de la institución luego de las llegadas del chileno Francisco Silva, el uruguayo Carlos Benavídez, Pablo Hernández y Guillermo Burdisso.

Además, el Rojo tiene acordado el arribo del paraguayo Richard Sánchez, de Olimpia, pero la operación está supeditada a que se libere el cupo de Fernando Amorebieta.