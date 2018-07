Benedetto: “Pavón es el mejor jugador que tiene Boca”

El Pipa elogió Cristian, destacó en gran plantel que se armó y se animó a bromear: “Sólo me faltó que lo traigan a Ibrahimovic para competir”, dijo el delantero.

Darío Benedetto, delantero de Boca, consideró que conforma en mejor plantel xeneize desde que llegó al club de La Ribera y bromeó que sólo falta Zlatan Ibrahimovic como competencia en la delantera.

El Pipa, ya recuperado de la rotura de ligamentos que le hizo perder el primer semestre del año, sostuvo que “hay una sana competencia” en su puesto, donde están también Ramón Ábila y Mauro Zárate.

“Sólo me faltó que lo traigan a Ibrahimovic para competir. Se armó un muy lindo grupo, con una sana competencia. Tenemos que estar todos futbolísticamente bien para que el entrenador decida”, afirmó.

Consultado en TyC Sports sobre cómo llevó tantos días sin jugar, destacó que “la familia, los amigos y los kinesiólogos me ayudaron mucho a estar fuerte de la cabeza”.

Benedetto contó que Zárate lo “sorprendió”, y también elogió sobremanera a Cristian Pavón: “El que me sigue sorprendiendo es Kichán. Es el mejor jugador que tiene Boca. Ojalá lo podamos disfrutar un ratito más. Si se queda este semestre, lo aprovecharemos”.

Por último, opinó que “este es el mejor plantel desde que estoy en este club” y se mostró esperanzado de que “lo podamos demostrar en las tres competencias”.